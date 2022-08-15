Наталья Рудова рассказала, почему сбежала с экстремального шоу

Актриса Наталья Рудова призналась на шоу «Звезды в Африке». 39-летняя исполнительница роли в сериале «Универ. Новая общага» выбыла из популярного реалити, так и не дойдя до финала. Артистка сильно похудела на шоу. Наталья уверяет, что еще никогда не была такой худенькой, как в начале года. После участия в «Звездах в Африке» теледива долгое время страдала от голодания и расстройства пищевого поведения, которое приобрела на программе. Сегодня Рудова ответила на вопрос поклонника, насколько сильно образ на шоу соответствует Наталье в реальной жизни. Артистка пояснила, что на передаче невозможно было играть какую-то роль. Теледива отметила, что в каждой серии была той, кем является на самом деле.«Да какой образ, когда ты вынужден выживать, и продюсеры ищут все возможные слабые места и бьют по ним. На этом шоу я была Наташей, которую я от вас стараюсь скрыть», — призналась актриса. После шоу актрисе сериала «Татьянин день» пришлось бороться с РПП. По ее словам, она стала принимать свое расстройство. Артистка не ограничивает себя в еде, но пытается кушать тогда, когда действительно голодна. Фанаты Рудовой также поинтересовались, когда выйдет выпуск программы «Бузова на кухне» с ее участием. Звезда комедии «Свингеры» заявила, что шоу не покажут в эфире. Во время съемок произошла серьезная неполадка. «К сожалению, эпизод не выйдет. Они не записали звук», — с разочарованием сообщила артистка.