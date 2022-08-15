Названа готовая отказаться от помощи Украине страна ЕС

Вадим Карасев

Политолог Бышок допустил, что Венгрия готова отказаться от помощи Украине

Евросоюз (ЕС) продолжит поддерживать Украину до конца. Об этом «Ленте.ру» рассказал кандидат политических наук, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. При этом он допустил, что Венгрия может отказаться от помощи Киеву, что не сыграет существенной роли.

Поддержка ЕС

Говоря о поддержке Украины, стоит назвать все каналы помощи — санкции против России, поставки оружия Киеву, финансовую помощь, прием украинских беженцев, уточнил политолог.

«Когда мы говорим, что Европейский союз может от чего-то отказаться и что-то снизить, мы выбираем одну из категорий. В этом смысле очевидно, что часть беженцев может вернуться на те территории Украины, которые находятся далеко от линии фронта. Является ли это окончанием поддержки Украины? Нет, не является, потому что некоторые страны получают больше беженцев, некоторые меньше. У некоторых стран, которые поставляли Украине оружие, оно просто закончилось. Антироссийские санкции вряд ли отменят», — объяснил Станислав Бышок.

Когда Запад прекратит поддерживать Украину?

Страны Евросоюза будут поддерживать Украину не только во время боевых действий, но и после их окончания, уверен Станислав Бышок.

«Я не вижу здесь какой-то точки. Самый ближайший пример — миграционный кризис 2015 года. Большая волна спала, но мигранты из Африки [до сих пор] всеми силами пытаются прибыть в благополучные европейские страны, их там более-менее принимают. А Украина, которая стремится в Европейский союз, — я не вижу возможности прекратить ей помогать. Европейцы считают, что они морально должны поддерживать Украину, потому что она не сдается», — отметил он.

Кто против?

Венгрия неоднократно сдержанно высказывалась относительно помощи Украине, а премьер-министр страны Виктор Орбан препятствовал согласованию пакета антироссийских санкций. По мнению политолога, возможный отказ Будапешта от поддержки Киева не будет иметь серьезного эффекта.

«Венгрия — это маленькая центральноевропейская страна с маленькой экономикой и десятью миллионами населения, которая никаким образом на ЕС в целом не влияет. Не думаю, что венгерский бюджет за это время хоть один евро переслал Украине, это делают большие страны с большой экономикой. Не существует серьезных стран ЕС, которые действительно определяют политику, которые лично откажутся поддерживать Украину. А Венгрия может», — считает специалист.

Ранее журналист Саймон Тисдалл в статье для британской газеты The Guardian предположил, что западные страны могут нанести Украине «удар в спину» уже зимой, отрекшись от поддержки Киева.