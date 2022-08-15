Нидерландский суд назвал дату вынесения приговора по делу MH17
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Нидерландский суд назвал дату вынесения приговора по делу MH17

Нидерландский суд назвал дату вынесения приговора по делу MH17Нидерландский суд вынесет приговор по делу о крушении MH17 17 ноября

Нидерландский суд объявил, что 17 ноября вынесет приговор по делу о крушении Boeing 777 рейса MH17 на Украине в 2014 году. Дату называет РИА Новости.

Оглашение вердикта займет половину дня.

Ранее судья Хендрик Стейнхейс назначил следующее заседание суда на 22 сентября, однако оно будет носить технический характер.

21 декабря 2021-го прокуратура Нидерландов обвинила Россию в причастности к авиакатастрофе. Обвиняемый по этому делу подполковник запаса ВДВ армии России Олег Пулатов заявил, что он невиновен, и попросил оправдать его.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории, подконтрольной властям ДНР. На борту находились 298 человек, все они погибли. По версии обвинения, лайнер был сбит ЗРК «Бук», состоящим на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады, дислоцированной в Курской области.

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По материалам: lenta.ru

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