Официально: Deliver Us Mars перенесли на февраль 2023 года
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Официально: Deliver Us Mars перенесли на февраль 2023 года

Официально: Deliver Us Mars перенесли на февраль 2023 года


Всего 2 месяца назад, в июне, разработчики Deliver Us Mars объявили дату релиза проекта — игра должна была выйти 27 сентября 2022 года. Но сегодня стало известно, что разработчики не успевают выпустить игру в назначенный срок, из-за чего дату релиза значительно перенесли.

Новая дата релиза Deliver Us Mars — 2 февраля 2023 года. Как сообщили разработчики в новости о переносе даты релиза игры, Deliver Us Mars является их самым амбициозным проектом за всю историю студии. Исходя из этого, разработчики намерены выпустить игру Deliver Us Mars в лучше виде, для чего им требуется дополнительное время, чтобы доработать проект.

При этом, авторы Deliver Us Mars обещают что-то показать по игре на выставке Gamescom в рамках мероприятия Future Games Show, которое пройдет 24 августа.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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