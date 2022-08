Официально: Deliver Us Mars перенесли на февраль 2023 года

Вадим Карасев





Всего 2 месяца назад, в июне, разработчики Deliver Us Mars объявили дату релиза проекта — игра должна была выйти 27 сентября 2022 года. Но сегодня стало известно, что разработчики не успевают выпустить игру в назначенный срок, из-за чего дату релиза значительно перенесли.

Новая дата релиза Deliver Us Mars — 2 февраля 2023 года. Как сообщили разработчики в новости о переносе даты релиза игры, Deliver Us Mars является их самым амбициозным проектом за всю историю студии. Исходя из этого, разработчики намерены выпустить игру Deliver Us Mars в лучше виде, для чего им требуется дополнительное время, чтобы доработать проект.

При этом, авторы Deliver Us Mars обещают что-то показать по игре на выставке Gamescom в рамках мероприятия Future Games Show, которое пройдет 24 августа.

