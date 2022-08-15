Олег Дерипаска подал в суд на Олега Тинькова: в чем суть иска, сколько требует бизнесмен
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Олег Дерипаска подал в суд на Олега Тинькова: в чем суть иска, сколько требует бизнесмен

Олег Дерипаска подал в суд на Олега Тинькова: в чем суть иска, сколько требует бизнесмен

Конфликты между знаменитыми личностями происходят не только в шоу-бизнесе, но и в политических, и в бизнес-кругах. Правда, в отличие от звезд эстрады, они не выносят разборки на публику, а обращаются напрямую в суд, требуя от своих оппонентов крупные денежные компенсации.


Так, в мае 2022 года Олег Тиньков дал интервью Юрию Дудю, которого Минюст РФ признал иностранным агентом. При разговоре экс-банкир позволил себе неосторожное высказывание, в котором упоминал и владельца Русала.

«Для меня Дерипаска — некий образный Дерипаска. Они все там воры. Потому что все приватизировали задарма то, что построил твой, мой и их деды», – эмоционально высказывался Тиньков.



Олег Дерипаска, посчитав это личным оскорблением, подал в суд на бывшего владельца банка. Иск подан по защите чести и достоинства, а сумма компенсации ущерба составляет 2 млрд. рублей. Дело будет рассматривать Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края. Пока иск находится на рассмотрении, первое заседание назначено на 16 августа 2022 года.

«Мы просим суд признать распространенные Тиньковым сведения ложными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Олега Владимировича, а также взыскать с Тинькова компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 миллиардов рублей», — сообщают юристы Дерипаски.


Напомним, что Олег Тиньков уже 2.5 года борется с раком крови. Лечение проходило в лучших мировых клиниках. Сообщается, что усилия врачей дали положительные результаты, Тиньков идет на поправку, но о полном выздоровлении пока нет речи. Сейчас Олег Юрьевич проходит процесс реабилитации в Швейцарии. Недавно он сообщал, что шансы на его выживание достаточно большие и постоянно увеличиваются по сравнению с предыдущими месяцами.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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