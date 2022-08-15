Олег Дерипаска подал в суд на Олега Тинькова за то, что тот назвал его "вором" в соцсетях

Вадим Карасев

Миллиардер Олег Дерипаска ("Русал", En+ Group) подал судебный иск о защите чести и достоинства к Олегу Тинькову и потребовал взыскать с создателя "Тинькофф Банка" 2 млрд рублей компенсации. Поводом для иска стали оскорбительные высказывания Тинькова в соцсетях. Об этом сообщает "Интерфакс". В производстве суда находится исковое заявление Олега Дерипаски к компании Meta Platforms Inc. и Олегу Тинькову о защите неимущественных благ, защите чести, достоинства и деловой репутации, — сообщили изданию в Усть-Лабинском районном суде Краснодарского края. Рассмотрение дела назначено на 16 августа.

Ситуацию "Интерфаксу" также прокомментировал адвокат Дерипаски Алексей Мельников. Мы просим суд признать распространенные Тиньковым сведения ложными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Олега Владимировича, а также взыскать с Тинькова компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд рублей, — цитирует издание слова адвоката.

Так, ранее, в апреле, Тиньков в комментариях в инстаграме* назвал Дерипаску "вором", а себя — "честным предпринимателем", и попросил их не сравнивать.





Позже Тиньков объяснил свои слова в интервью блогеру Юрию Дудю**. Он отметил, что считает Дерипаску, а также подобных ему олигархов жуликами, поскольку они по низкой цене во время приватизации скупили то, что построили предыдущие поколения.

Адвокат Олега Дерипаски добавил, что финансовых требований к компании Meta не предъявлено, но истец просит соцсеть удалить порочащий его достоинство комментарий.

Ранее и Дерипаска, и Тиньков попали под западные санкции на фоне военной спецоперации РФ на Украине. Состояние Дерипаски составляет 2,9 млрд долларов, состояние Тинькова — примерно 820 млн долларов.

Олег Дерипаска ранее высказался о военной спецоперации РФ на Украине в своем телеграм-канале и призвал начать мирные переговоры. Также он предрек России "жесточайший" финансовый кризис из-за санкций. Олег Тиньков публично осудил военную спецоперацию, а позже заявил, что из-за его политической позиции его вынудили продать долю в TCS Group (владеет "Тинькофф Банком").

*Instagram принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией**Признан в РФ иноагентом

Ксения Смирнова