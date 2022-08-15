Ольга Бузова неожиданно нашлась после пропажи в горах
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Ольга Бузова неожиданно нашлась после пропажи в горах

Ольга Бузова неожиданно нашлась после пропажи в горах
Ведущая и певица Ольга Бузова пропала на несколько дней. Телеведущая отсутствовала в социальных сетях несколько дней, чем изрядно напугала поклонников. Ее обыскались все, а она, как оказалась, просто отдыхала. 36-летняя поп-певица исчезла из соцсетей в четверг и объявилась лишь в понедельник днем. Бузова опубликовала небольшое видео, как она в горах в окружении красивых жеребцов и танцует. Правда, причину своего отсутствия она не уточнила, как и не стала вдаваться в подробности, почему не объявилась раньше. «Мои хорошие, я вернулась. У меня все великолепно! Все, что произошло в горах, останется в моей памяти навсегда. Я счастлива, я вас люблю», — написала Ольга.
Отметим, что такая скрытность для ведущей шоу «Звезды в Африке» не типична. Знаменитость славится открытостью и большой любовь к поклонникам. Она рассказывает о каждом своем шаге и не скрывает ничего, что с ней происходило. А тут вместо постоянных историй и постов — тишина на несколько суток. Даже ее пиар-менеджер Антон Бо не мог понять, куда пропала Бузова и почему она молчит. Пока толком никто не может понять, что произошло. Некоторые считали, что это специальное «затишье» перед каким-то важным проектом — новым шоу или песней, но этого не произошло. Ходили даже слухи, что это связано с ее секретным романом с богатым и влиятельным бизнесменом. Была и другая версия — якобы звезда так устала за это лето после всех съемок и шоу, что просто приняла решение перезагрузиться и немного отдохнуть.
# Шоу-бизнес Бузова Ольга
По материалам: z-aya

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