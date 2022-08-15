Оспаривать отцовство разрешили наследникам потенциального родителя

Людей, которые смогут обратиться в суд, чтобы оспорить запись об отце ребенка, стало больше. Делать это разрешили наследникам человека, записанного в качестве отца. Такой закон вступает в силу 15 августа.

При этом суд сможет удовлетворить это требование, только если запись сделали с нарушениями, перечисленными в законе. В том числе — на основании подложных документов или без свободного волеизъявления того, чье отцовство установили во внесудебном порядке.

Согласно действующим нормам, если родители не состоят в браке, запись об отце делают по совместному заявлению отца и матери. Если мать умерла, признана недееспособной, лишена родительских прав или пропала, то отца записывают по его заявлению с согласия органа опеки и попечительства. Также запись разрешено делать по решению суда.





Ее можно оспорить только в судебном порядке по требованию человека, записанного в качестве отца или матери ребенка, фактического родителя, самого ребенка по достижении им совершеннолетия или его опекуна или попечителя, а также опекуна родителя, если он признан недееспособным.



