Отменен концерт Малининых

Звезда 90-х гг. Александр Малинин вместе с сыном Никитой планировал дать 2 больших концерта – в Геленджике и Сочи. Но оказалось, что поклонников мало привлекла перспектива отдавать большие деньги за билеты. В итоге концерты пришлось отменять.

Как предполагают в кассах городов, такая неприятная ситуация произошла из-за чрезмерной дороговизны билетов. За первые ряды зала требовалось заплатить по 6 тысяч рублей, места на галерке стоили 1700 рублей. Как считают в кассах, это очень высокая цена. Тем более что время сейчас сложное, и у людей попросту нет денег. В итоге зал не заполнился даже на треть, поэтому концерты решено было отменить, а зрителям – вернуть деньги за билеты.

«Время непростое, а гонорары артисты не снижают», - сетуют знатоки. - «Вот и получают отмены: билеты не продаются — дай Бог, заплатить за жилье и еду на отдыхе».





В кассах призывают артистов одуматься и пересмотреть стоимость билетов на свои выступления, снизив ее хотя бы на время. В пример приводят молодого артиста Хабиба, исполнителя хита «Ягода-малинка» - билет на его концерт можно приобрести за 600 рублей. Поэтому молодежь активно раскупает места и с удовольствием приходит послушать любимого певца вживую.

Ситуацию с отменой концерта Малинина прокомментировала и его бывшая супруга Ольга Зарубина. Правда она не связывает провал со стоимостью билетов. Экс-супруга считает, что люди устали «слушать нафталин» и отдают предпочтение молодым артистам, которые умеют петь и дают эффектные концерты.





«Людям надоело слушать застойный нафталин. Сейчас есть много зарубежных исполнителей, которые перестраивают мышление наших людей», – уверена Зарубина. - «Показывают им, что такое вокал, как нужно петь. В целом, что такое настоящая музыка, которая должна наполнять человеками эмоциями. А не просто что-то бурчать себе под нос!».

Ольга призналась, что для нее всегда было удивительно, когда люди раскупали билеты на концерты Александра Малинина. Зарубина считает, что даже популярные исполнители должны уметь подстраиваться под современные вкусы и новые тенденции.

«Настоящие звезды — они вне времени. Они не стоят на месте, меняют аранжировки, близкие духу времени», – делится своими мыслями Зарубина. - «А наши артисты в большинстве своем стоят на одном месте и ничего нового не несут».

Ранее сомнения на счет Александра и Никиты Малининых высказывал и Михаил Шахназаров. Журналист рассказал, что видел афишу концерта в Сочи и был крайне удивлен. Ведь сын артиста вообще не умеет петь, и у него нет голоса.