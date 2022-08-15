«Пятерочка» запустила новую акцию с автомобилем в качестве главного приза
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«Пятерочка» запустила новую акцию с автомобилем в качестве главного приза

Торговая сеть «Пятерочка» запустила новую акцию, которая действует во всех магазинах сети до 5 сентября 2022 года. Главный приз — автомобиль. Кроме этого, разыграют 500 ценных призов, среди которых: посуда, бытовая техника, сертификаты в магазины электроники и товаров для дома.

Участвовать в акции сможет любой человек, совершивший покупку в магазине «Пятерочка» на сумму от 200 рублей. Чек необходимо зарегистрировать на сайте. Чем больше чеков зарегистрирует участник, тем больше у него шансов выиграть один из призов. В личном кабинете на сайте акции можно отслеживать статус розыгрыша.

В акции также предусмотрены призы от партнеров: электросамокаты, кофемашины, грили, гладильные системы, сертификаты на покупки в онлайн-магазине одежды и в супермаркете спортивных товаров. Для того, чтобы принять участие в их еженедельном розыгрыше, в чеке от 200 рублей должны быть товары брендов Splat, АOS, Losk, Vernel, «Балтика 0 безалкогольное», «Останкино». Подробности акции, полный список товаров, участвующих в ней, условиях участия и порядке выдачи призов можно посмотреть на сайте.


*Акция проходит с 09.08.2022 по 05.09.2022 года. Подробности на сайте

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По материалам: irk

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