Платить маткапиталом разрешили за любые детские сады
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Платить маткапиталом разрешили за любые детские сады

Платить маткапиталом разрешили за любые детские сады

Использовать материнский капитал теперь можно будет для оплаты детсадов, открытых индивидуальными предпринимателями. Соответствующий закон вступает в силу 15 августа.

Обязательное условие для такого расходования средств — наличие у детской дошкольной организации лицензии на образовательную деятельность.

По прогнозам, пользователями новой услуги могут стать 4,5 тысячи российских семей.

Сейчас платить материнским капиталом можно не только за государственные, но и частные детские сады, но лишь имеющие статус юрлиц. Тратить же эти деньги на дошкольные учреждения, открытые ИП, родителям не разрешали, хотя условия их допуска на рынок образовательных услуг такие же, как и для коммерческих организаций.


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По материалам: pnp.ru

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