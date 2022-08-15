"Почему не ягодицы?": переименовавшийся в "Ягодки" Wildberries высмеяли в Сети

Вадим Карасев

Маркетплейс Wildberries занимает вторую строчку в списке самых дорогих российских компаний. Эту торговую площадку обгоняет только "Яндекс". Однако что-то заставило их сделать ребрендинг.

В июне состоялся форум "Неделя российского ретейла", на котором глава Минпроторга Денис Мантуров упомянул, что в нашей стране много компаний с англоязычными названиями. Глава Wildberries тогда обещала подумать о ребрендинге, а теперь, похоже, приняла решение.

С сегодняшнего дня ретейлер сменил название на "Ягодки". Официальной причины пока никто не объяснил, но новое название уже красуется на сайте маркетплейса.

Многие пользователи оценили новшество с юмором. "Почему не "ягодицы"?", "А вообще, лучше бы "клубнички". По интерфейсу прямо сексшоп", "Есть еще ягодки в ягодицах", "Клюква и точка", "Татьяне Бакальчук 45 — Wildberries — Ягодки опять", "То есть до этого были цветочки?" — смеялись в Сети.

Однако многие посчитали, что это весьма грамотный ход. "Глядишь, и флер негатива, который копился последний год, спадет", "Возможно, компания решила так поддержать начавшуюся распродажу", — отметили юзеры.



Мобильное приложение пока обновить не успели, как и соцсети площадки, но оценить новый дизайн на сайте можно уже сейчас. К слову, он действительно гармонирует с новой распродажей.