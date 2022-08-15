Подборка фотографий из серии "все познается в сравнении" (14 фото)
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Подборка фотографий из серии "все познается в сравнении" (14 фото)

Рука девушки и лапа канадского гризлиПорой, что дать оценку чему-либо, надо это с чем-нибудь сравнить. Особенно, если вопрос касается масштабов. Например, только взгляните на лапищу канадского гризли. Рука девушки выглядит так, будто она Дюймовочка. Давайте поглядим на остальные сравнения.

Рука девушки и лапа канадского гризли


Разница в размере флешки на 2 гигабайта, которой почти десять лет, и этой новой 128-гигабайтной флешки

Разница в размере флешки на 2 гигабайта, которой почти десять лет, и этой новой 128-гигабайтной флешки
Возраст королевы Елизаветы можно увидеть по монетам

Возраст королевы Елизаветы можно увидеть по монетам
Старый огромный пульт и современный вариант

Старый огромный пульт и современный вариант
Хорошая клубничка выросла

Хорошая клубничка выросла
Трёхдюймовые (7,62 см) туфли для взрослой женщины с ногами «золотыми лилиями» и обычная обувь.

кеды
«Золотая лилия» или «золотой лотос» — жуткий китайский обычай, когда девочкам с детства бинтуют ноги, чтобы они оставались маленькими и приобретали специфическую форму.

Огромный куст рододендрона

Огромный куст рододендрона
Вот как выглядит растение, которому 45 лет, по сравнению с бабушкой. Этот куст посадила её мама.

Два одинаковых растения, но в горшок одного из них бросают окурки

Два одинаковых растения, но в горшок одного из них бросают окурки
Размер новорождённых поросят в сравнении с размером их мамы

Размер новорождённых поросят в сравнении с размером их мамы
Рука 89-летней бабушки и ее внучки

Рука 89-летней бабушки и ее внучки
Мундштук тубы по сравнению с мундштуком трубы

Мундштук тубы по сравнению с мундштуком трубы
Камера заднего вида 1984 года по сравнению с современной камерой заднего вида

Камера заднего вида 1984 года по сравнению с современной камерой заднего вида
Моя пишущая машинка 1950-х годов и мой лазерный принтер почти одного размера и формы

Моя пишущая машинка 1950-х годов и мой лазерный принтер почти одного размера и формы
Размер грибов, выросших на моём заднем дворе в сравнении с размером волейбольного мяча

Размер грибов, выросших на моём заднем дворе в сравнении с размером волейбольного мяча
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По материалам: триникси

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Подборка фотографий из серии "все познается в сравнении" (14 фото)
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