Подборка фотографий из серии "все познается в сравнении" (14 фото)
Сегодня, 07:05 Вадим КарасевПорой, что дать оценку чему-либо, надо это с чем-нибудь сравнить. Особенно, если вопрос касается масштабов. Например, только взгляните на лапищу канадского гризли. Рука девушки выглядит так, будто она Дюймовочка. Давайте поглядим на остальные сравнения.
Рука девушки и лапа канадского гризли
Разница в размере флешки на 2 гигабайта, которой почти десять лет, и этой новой 128-гигабайтной флешки
Возраст королевы Елизаветы можно увидеть по монетам
Старый огромный пульт и современный вариант
Хорошая клубничка выросла
Трёхдюймовые (7,62 см) туфли для взрослой женщины с ногами «золотыми лилиями» и обычная обувь.
«Золотая лилия» или «золотой лотос» — жуткий китайский обычай, когда девочкам с детства бинтуют ноги, чтобы они оставались маленькими и приобретали специфическую форму.
Огромный куст рододендрона
Вот как выглядит растение, которому 45 лет, по сравнению с бабушкой. Этот куст посадила её мама.
Два одинаковых растения, но в горшок одного из них бросают окурки
Размер новорождённых поросят в сравнении с размером их мамы
Рука 89-летней бабушки и ее внучки
Мундштук тубы по сравнению с мундштуком трубы
Камера заднего вида 1984 года по сравнению с современной камерой заднего вида
Моя пишущая машинка 1950-х годов и мой лазерный принтер почти одного размера и формы
Размер грибов, выросших на моём заднем дворе в сравнении с размером волейбольного мяча
По материалам: триникси