Подборка фотографий из серии "все познается в сравнении" (14 фото)

Вадим Карасев

Порой, что дать оценку чему-либо, надо это с чем-нибудь сравнить. Особенно, если вопрос касается масштабов. Например, только взгляните на лапищу канадского гризли. Рука девушки выглядит так, будто она Дюймовочка. Давайте поглядим на остальные сравнения.Рука девушки и лапа канадского гризлиРазница в размере флешки на 2 гигабайта, которой почти десять лет, и этой новой 128-гигабайтной флешкиВозраст королевы Елизаветы можно увидеть по монетамСтарый огромный пульт и современный вариантХорошая клубничка вырослаТрёхдюймовые (7,62 см) туфли для взрослой женщины с ногами «золотыми лилиями» и обычная обувь.«Золотая лилия» или «золотой лотос» — жуткий китайский обычай, когда девочкам с детства бинтуют ноги, чтобы они оставались маленькими и приобретали специфическую форму.Огромный куст рододендронаВот как выглядит растение, которому 45 лет, по сравнению с бабушкой. Этот куст посадила её мама.Два одинаковых растения, но в горшок одного из них бросают окуркиРазмер новорождённых поросят в сравнении с размером их мамыРука 89-летней бабушки и ее внучкиМундштук тубы по сравнению с мундштуком трубыКамера заднего вида 1984 года по сравнению с современной камерой заднего видаМоя пишущая машинка 1950-х годов и мой лазерный принтер почти одного размера и формыРазмер грибов, выросших на моём заднем дворе в сравнении с размером волейбольного мяча