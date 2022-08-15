Похоже, еще одна игра Ubisoft присоединится к Game Pass в конце августа

Вадим Карасев





В последние несколько месяцев издательство Ubisoft все активнее добавляет новые игры в подписку Game Pass. Игроки получили уже массу проектов в игровом сервисе Microsoft, среди последних: Ghost Recon Wildlands, Watch Dogs 2, Far Cry 5. Похоже, уже в этом месяце еще одна игра Ubisoft будет добавлена в Game Pass.

Ранее уже ходили слухи, что Immortals Fenyx Rising будет добавлена в подписку Game Pass. Похоже, что теперь этому есть еще одно подтверждение. В некоторых регионах игроки обратили внимание, что Immortals Fenyx Rising в приложении Game Pass предлагают установить в день выхода в подписке — 30 августа.





Отметим, что официально Microsoft пока не подтверждала релиз Immortals Fenyx Rising в подписке Game Pass. Можно ожидать анонс в ближайшее время.