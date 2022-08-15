Путин: Российский народ гордится своей армией и флотом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Путин: Российский народ гордится своей армией и флотом

Россияне гордятся своей армией и флотом. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на открытии форума «Армия-2022» в подмосковном парке «Патриот», передает ТАСС.

По его словам, российские военные совместно с военнослужащими республик Донбасса с честью выполняют свой долг в ходе специальной военной операции, сражаются за Россию и мир в ДНР и ЛНР;

Президент также отметил, что у России много союзников и единомышленников на разных континентах, которые не прогибаются под так называемого гегемона.

Новость дополняется

# Политика / Главные новости Политика
По материалам: pnp.ru

Последние новости

В Бодайбо мужчина перевернулся на внедорожнике, уходя от погони
В Бодайбо мужчина перевернулся на внедорожнике, уходя от погони
Что об убийстве пауков говорят в православии и исламе, народные приметы
Что об убийстве пауков говорят в православии и исламе, народные
Быстрые прокси для любых задач: где купить?
Быстрые прокси для любых задач: где купить?
Складные столы для дома: критерии при выборе и покупке
Складные столы для дома: критерии при выборе и покупке
2 новые игры стали доступны бесплатно на Xbox по Games With Gold
2 новые игры стали доступны бесплатно на Xbox по Games With Gold
"Почему не ягодицы?": переименовавшийся в "Ягодки" Wildberries высмеяли в Сети
"Почему не ягодицы?": переименовавшийся в
Ассоциация голливудских критиков назвала лучшие фильмы и сериалы года
Ассоциация голливудских критиков назвала лучшие фильмы и сериалы года
МЧС предупреждает о грозах и сильном ветре в Иркутской области 16 августа
МЧС предупреждает о грозах и сильном ветре в Иркутской области 16
Нидерландский суд назвал дату вынесения приговора по делу MH17
Нидерландский суд назвал дату вынесения приговора по делу MH17
Российский военкор нашел способ купить американские ракеты в даркнете
Российский военкор нашел способ купить американские ракеты в даркнете
Напоминаем: Сегодня последний день, чтобы забрать эти 2 игры по Games With Gold
Напоминаем: Сегодня последний день, чтобы забрать эти 2 игры по Games
Мила Кунис отмечает 39-летие! Красивые фото звезды фильма "Черный лебедь" (16 фото)
Мила Кунис отмечает 39-летие! Красивые фото звезды фильма

Топ на сегодня

Стас Костюшкин после многолетней дружбы перестал общаться с Клявером
Стас Костюшкин после многолетней дружбы перестал общаться с Клявером
Кара Делевинь отмечает 30-летие! Горячие и красивые фото модели-актрисы (16 фото)
Кара Делевинь отмечает 30-летие! Горячие и красивые фото
Брянская собирается приехать на Дом-2 для разборок с Самониной
Брянская собирается приехать на Дом-2 для разборок с Самониной
Концерт Галкина в Латвии: подробности
Концерт Галкина в Латвии: подробности
Топ-5 лучших фронт-киков в истории UFC
Топ-5 лучших фронт-киков в истории UFC

Еще по теме

Если вновь поднимут голову: Путин пригрозил террористам в Сирии невиданным ранее ударом
Российские военные показали в Сирии блестящую подготовку, — Путин
Путин поблагодарил за службу участников операции в Сирии
Эрдоган: Армия Турции готова присоединиться к операции в Идлибе