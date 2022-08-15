Путин: Российский народ гордится своей армией и флотом

Россияне гордятся своей армией и флотом. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на открытии форума «Армия-2022» в подмосковном парке «Патриот», передает ТАСС.

По его словам, российские военные совместно с военнослужащими республик Донбасса с честью выполняют свой долг в ходе специальной военной операции, сражаются за Россию и мир в ДНР и ЛНР;

Президент также отметил, что у России много союзников и единомышленников на разных континентах, которые не прогибаются под так называемого гегемона.

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