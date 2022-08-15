Редактор Первого канала распродает имущество

Марина Овсянникова помещена под домашний арест. Бывшему редактору Первого канала запрещено покидать квартиру до 9 октября. Блондинка ходит с электронным браслетом на ноге. От такого наказания страдают домашние питомцы журналистки, а потому одному из них она решила найти нового хозяина. Экс-сотрудницу Первого канала обвиняют в распространении фейков про российскую армию. Статья предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Поводом для возбуждения дела послужил одиночный пикет на Софийской набережной столицы. Как известно, ранее Овсянникову несколько раз оштрафовали за дискредитацию российской армии. Теперь же Марине грозит уголовная ответственность. Оскандалившаяся журналистка заключена под домашний арест до девятого октября. Сейчас блондинка ищет нового хозяина для собаки Тэффи. Из продажи щенка Овсянникова хочет извлечь выгоду и на вырученные средства погасить долги. Экс-сотрудницу Первого канала обвиняют в распространении фейков про российскую армию. Статья предусматривает наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Поводом для возбуждения дела послужил одиночный пикет на Софийской набережной столицы. Как известно, ранее Овсянникову несколько раз оштрафовали за дискредитацию российской армии. Теперь же Марине грозит уголовная ответственность. Оскандалившаяся журналистка заключена под домашний арест до девятого октября. Сейчас блондинка ищет нового хозяина для собаки Тэффи. Из продажи щенка Овсянникова хочет извлечь выгоду и на вырученные средства погасить долги. «Мой щенок не хочет сидеть под домашним арестом. Золотистый ретривер Тиффани Галакси Энерджи (дома я зову ее Тэффи)» хочет гулять в лесу, купаться в пруду и выступать на международных дог-шоу. Тэффи и еще пять щенков родились в нашем доме в июне прошлого года. Один ее брат уехал жить в Великобританию, ее сестра в Германию, еще трое братьев остались жить в Москве. Тэффи ищет самого доброго и заботливого хозяина. Она может отправиться к нему в любую точку России или Европы, а на вырученные деньги у меня появится возможность заплатить часть штрафов по административным статьям», — поделилась 44-летняя журналистка. Помимо всего прочего, на странице Марины анонсировали сбор денег на ее нужды. Правда, так не указано, куда пойдут эти средства. Напомним, Марина стала известна после скандала в прямом эфире Первого канала. После инцидента экс-редактор уехала в Германию, где несколько месяцев работала в информационном издании Die Welt. Однако не все жители Германии были довольны ее присутствием в стране. Некоторые выступали с митингами, требуя увольнения блондинки.