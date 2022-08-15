Российско-украинская команда выиграла турнир по Dota 2 в США

Российско-украинская киберспортивная команда Team Spirit выиграла крупный турнир в Техасе, победив в финале китайский коллектив PSG.LGD, пишет «МИР 24».

Игрок Team Spirit Александр Хертек рассказал, что перед турниром у него возникли проблемы с родителями из-за частого нахождения за компьютером. «Когда я совсем много играл, они отбирали модем, всякие провода от компьютера, чтобы я не мог поиграть. Я упорно искал их, находил, играл», — отметил он.

Dota 2 это не просто «стрелялка» с участием волшбеных персонажей, а своего рода шахматная партия, в которой вместо фигур — две сотни персонажей с уникальными способностями. Чтобы победить, игроки должны стать настоящей командой. «Как и в любом командном виде спорта, как футбол, баскетбол. Люди — это все-таки социальные существа, которым важно уметь договариваться. Тем более тогда, когда результат зависит от слаженных совместных действий. Психология, взаимодействие, коммуникация — все очень сильно влияет», — объяснил директор Ассоциации развития киберспорта Павел Голубев.

За победу в турнире Team Spirit получила 200 тысяч долларов. Теперь команда готовится к чемпионату мира по Dota 2, который пройдет в октябре в Сингапуре.