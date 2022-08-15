С 14 августа в Прибайкальском нацпарке закрыли пять маршрутов
В Прибайкальском нацпарке с 14 августа приостановили выдачу разрешений на посещение нескольких маршрутов в Береговом и Еланцинском лесничествах. Это связано с высоким пятым классом пожарной опасности. Сейчас там действует особый противопожарный режим, который ввели 5 июля, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».
Временно закрыли следующие маршруты:
деревня Бугульдейка – Большая Марта – деревня Петрова;
Тажераны;
поселок Тырган – урочище Саган-Заба;
Черноруд – деревня Сарма – деревня Курма.
акватория Малого Моря с островами
Раннее приобретенные разрешения на посещение маршрутов не действуют. Туристы могут вернуть средства на сайте и выбрать новые даты или места.