С 14 августа в Прибайкальском нацпарке закрыли пять маршрутов
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С 14 августа в Прибайкальском нацпарке закрыли пять маршрутов

С 14 августа в Прибайкальском нацпарке закрыли пять маршрутов

В Прибайкальском нацпарке с 14 августа приостановили выдачу разрешений на посещение нескольких маршрутов в Береговом и Еланцинском лесничествах. Это связано с высоким пятым классом пожарной опасности. Сейчас там действует особый противопожарный режим, который ввели 5 июля, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Временно закрыли следующие маршруты:



деревня Бугульдейка – Большая Марта – деревня Петрова;



Тажераны;



поселок Тырган – урочище Саган-Заба;



Черноруд – деревня Сарма – деревня Курма.



акватория Малого Моря с островами

Раннее приобретенные разрешения на посещение маршрутов не действуют. Туристы могут вернуть средства на сайте и выбрать новые даты или места.

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По материалам: irk

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