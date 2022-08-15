С 14 августа в Прибайкальском нацпарке закрыли пять маршрутов

В Прибайкальском нацпарке с 14 августа приостановили выдачу разрешений на посещение нескольких маршрутов в Береговом и Еланцинском лесничествах. Это связано с высоким пятым классом пожарной опасности. Сейчас там действует особый противопожарный режим, который ввели 5 июля, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Временно закрыли следующие маршруты:





деревня Бугульдейка – Большая Марта – деревня Петрова;







Тажераны;







поселок Тырган – урочище Саган-Заба;







Черноруд – деревня Сарма – деревня Курма.







акватория Малого Моря с островами





Раннее приобретенные разрешения на посещение маршрутов не действуют. Туристы могут вернуть средства на сайте и выбрать новые даты или места.