S&P понизило рейтинг Coinbase и сохранило негативный прогноз

Агентство S&P Global понизило корпоративный рейтинг биткоин-биржи Coinbase c «BB+» до «BB», сохранив «негативный» прогноз. Об этом пишет CoinDesk.

Аналитики обосновали решение «слабыми доходами и конкурентным давлением».

«В этом году доля рынка компании сократилась. В сочетании с увеличением риска сжатия маржинальности, превышения степени изменчивости показателей выручки, EBITDA и рентабельности по EBITDA предыдущих оценок это заставило нас пересмотреть оценку финансового риска», — пояснили эксперты.

Рейтинговое действие также продиктовано «неопределенностью касательно продолжительности криптозимы и потенциалом дальнейшего снижения доли рынка», добавили они.

Напомним, во втором квартале Coinbase зафиксировала убыток вдвое выше прогнозов.

В июле ARK Invest Кэти Вуд избавилась от акций биткоин-биржи на $75 млн. Решение приняли на фоне информации о расследовании SEC деятельности Coinbase.

Платформа подтвердила получение запросов от регулятора об операциях, продуктах и листингах.

В августе против Coinbase подали два коллективных иска. Согласно документам, биржа предлагала инвесторам криптовалютные активы, которые должны были быть зарегистрированы как ценные бумаги.

Ранее Coinbase договорилась о сотрудничестве с BlackRock. Клиенты последней получат прямой доступ к торговле цифровыми активами через систему управления портфелем Aladdin.

Также биткоин-биржа открыла возможность стейкинга Ethereum для институциональных клиентов.

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