S&P понизило рейтинг Coinbase и сохранило негативный прогноз
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S&P понизило рейтинг Coinbase и сохранило негативный прогноз

S&P понизило рейтинг Coinbase и сохранило негативный прогноз


Агентство S&P Global понизило корпоративный рейтинг биткоин-биржи Coinbase c «BB+» до «BB», сохранив «негативный» прогноз. Об этом пишет CoinDesk.


Аналитики обосновали решение «слабыми доходами и конкурентным давлением».


«В этом году доля рынка компании сократилась. В сочетании с увеличением риска сжатия маржинальности, превышения степени изменчивости показателей выручки, EBITDA и рентабельности по EBITDA предыдущих оценок это заставило нас пересмотреть оценку финансового риска», — пояснили эксперты.


Рейтинговое действие также продиктовано «неопределенностью касательно продолжительности криптозимы и потенциалом дальнейшего снижения доли рынка», добавили они.


Напомним, во втором квартале Coinbase зафиксировала убыток вдвое выше прогнозов.


В июле ARK Invest Кэти Вуд избавилась от акций биткоин-биржи на $75 млн. Решение приняли на фоне информации о расследовании SEC деятельности Coinbase.


Платформа подтвердила получение запросов от регулятора об операциях, продуктах и листингах.


В августе против Coinbase подали два коллективных иска. Согласно документам, биржа предлагала инвесторам криптовалютные активы, которые должны были быть зарегистрированы как ценные бумаги.


Ранее Coinbase договорилась о сотрудничестве с BlackRock. Клиенты последней получат прямой доступ к торговле цифровыми активами через систему управления портфелем Aladdin.


Также биткоин-биржа открыла возможность стейкинга Ethereum для институциональных клиентов.


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# Экономика coinbase, standard, amp, poor’s, кредитный рейтинг, новости
По материалам: ForkLog

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