Садальский прошелся по Никите Михалкову

Эпатажный артист высказался о режиссере Никите Михалкове. Известный актер и популярный блогер Стас Садальский в своем телеграм-канале часто высказывается о знаменитостях. Причем, его оценки далеко не всегда носят комплиментарный характер. На этот раз от Стаса Садальского досталось режиссеру, актеру и телеведущему Никите Михалкову. Садальский намекнул лизоблюдство Никиты Михалкова. «Никита Сергеевич Михалков - верный продолжатель дела своего отца. Отец был человеком-флюгером, и сын придерживается той же линии поведения - поворачиваться туда, куда дует ветер времени. К сожалению, как ни хорош для меня актерски бы был Михалков, как ни убедителен, против фактов не попрешь», - высказался Стас Садальский.Стас Садальский, кроме этого, дал понять, что как режиссер Никита Михалков уже не способен сказать ничего. По мнению Садальского, за последнее время Никита Михалков не создал ничего, что могло бы быть достойным внимания. «Фильмы, снятые в этом веке - все провальные. Михалков - манипулятор и демагог. Чуткий к запросам тех, кто заказывает музыку. И делающий то, за что заплатят. Именно поэтому фильмы проваливались в прокате. Никита их не для зрителей делал и даже не для прибыли от просмотров, а для заинтересованных именно в этом сильных мира. Кстати, «Бесогон» смотрю, советую всем», - заключил Садальский.