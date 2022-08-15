Сенатор назвал угрозой РФ нарушение воздушного пространства британским самолетом

Вадим Карасев

Сенатор Цеков назвал угрозой России нарушение воздушного пространства британским самолетом

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с РИА Новости назвал нарушение воздушного пространства России британским самолетом-разведчиком провокацией, ответив, что это угрожает безопасности страны.

«Это несомненная провокация, и это, конечно, стопроцентная угроза для нас», — заявил российский сенатор.

По его мнению, представители ряда западных государств обнаглели уже до предела. Он предостерег их от подобных действий.

Ранее самолет-разведчик Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании нарушил воздушную границу РФ в районе мыса Святой Нос в Мурманской области. В Минобороны России отметили, что экипаж перехватчика МиГ-31 Воздушно-космических сил (ВКС) России вытеснил его за пределы территории страны. В военном ведомстве уточнили, что неизвестную воздушную цель, направлявшуюся в сторону госграницы РФ, обнаружили дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО).