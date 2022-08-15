Сенатор назвал угрозой РФ нарушение воздушного пространства британским самолетом
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Сенатор назвал угрозой РФ нарушение воздушного пространства британским самолетом

Сенатор назвал угрозой РФ нарушение воздушного пространства британским самолетомСенатор Цеков назвал угрозой России нарушение воздушного пространства британским самолетом

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с РИА Новости назвал нарушение воздушного пространства России британским самолетом-разведчиком провокацией, ответив, что это угрожает безопасности страны.

«Это несомненная провокация, и это, конечно, стопроцентная угроза для нас», — заявил российский сенатор.

По его мнению, представители ряда западных государств обнаглели уже до предела. Он предостерег их от подобных действий.

Ранее самолет-разведчик Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании нарушил воздушную границу РФ в районе мыса Святой Нос в Мурманской области. В Минобороны России отметили, что экипаж перехватчика МиГ-31 Воздушно-космических сил (ВКС) России вытеснил его за пределы территории страны. В военном ведомстве уточнили, что неизвестную воздушную цель, направлявшуюся в сторону госграницы РФ, обнаружили дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО).

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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