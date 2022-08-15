Сергей Жуков искал себе восемнадцатилетнюю девушку
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Сергей Жуков искал себе восемнадцатилетнюю девушку

Сергей Жуков искал себе восемнадцатилетнюю девушку
46-летний певец Сергей Жуков признался, что у него бушевали гормоны.   Артист рассказал, как фанатки встречали группу «Руки вверх!». Музыкант посетовал, что на их шоу не приходили 18-летние девушки. Музыкальный коллектив начал выступать в 1995 году — и их появление на эстраде стало настоящей сенсацией. Хиты «Чужие губы» и «Крошка моя» звучали буквально на каждой школьной дискотеке. Неудивительно, что у музыкантов быстро собралась армия юных фанаток.
Сергей признался, что тогда справляться с соблазнами на концертах было непросто. «Когда мы начинали, девчонки визжали, кричали, это был просто кошмар. Летели колечки, трусики и всё что угодно. После концертов мы собирали килограмма два серебра на сцене, которое фанатки с себя снимали», — пояснил Жуков. Однако всем девушкам было максимум 14 лет, в то время как солистам — 19-20. Музыканты воспринимали поклонниц только как детей: ни о каких романтических отношениях не могла быть и речи. «И вот ты — полный гормонов, молодой и красивый — смотришь в зал, ищешь хоть одну нормальную 18-летнюю девчонку, но их нет. Шли годы, теперь ты смотришь в зал... а у самого четверо детей», — посетовал артист в интервью «КП». Он заверил, что теперь у фанаток нет шансов. У лидера группы «Руки вверх!» есть трое детей от жены Регины Бурд, с которой он сыграл свадьбу в 2007 году. От первого брака, с Еленой Добындо, у певца есть 21-летняя дочь Александра, которая сейчас живет с мамой в Америке.
# Шоу-бизнес Жуков Сергей
По материалам: z-aya

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