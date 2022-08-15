Синоптик спрогнозировал египетскую жару в некоторых регионах России
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Синоптик спрогнозировал египетскую жару в некоторых регионах России

Синоптик спрогнозировал египетскую жару в некоторых регионах РоссииСиноптик Вильфанд: в Волгоградской и Ростовской областях ожидается «египетская» жара

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал «египетскую» жару в некоторых регионах России. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в ближайшие три дня температура до 40-43 градусов тепла ожидается в Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Ставрополье и Калмыкии. «Это очень жарко, египетский вариант погоды по климату», — сказал он.

Синоптик добавил, что в континентальных районах Краснодарского края температура в ближайшие дни будет достигать 30-35 градусов тепла, в степных районах Крыма — 30-32 градуса тепла, а в Ставропольском крае — 40 градусов тепла.

Вильфанд также предупредил, что на юге России ожидается неустойчивая погода. Он призвал граждан следует следить за прогнозом каждый день.

Страны Западной Европы этим летом переживают аномальную жару. В частности, из-за падения уровня воды одна из крупных рек Европы Рейн в Германии оказалась на грани закрытия. В свою очередь в Испании аномальные температуры до 43 градусов спровоцировали мощные лесные пожары — в стране более 500 человек погибло от перегрева за неделю в середине июля.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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