Скончался художник Дмитрий Врубель, автор граффити "Братский поцелуй"
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Скончался художник Дмитрий Врубель, автор граффити "Братский поцелуй"

Скончался художник Дмитрий Врубель, автор граффити "Братский поцелуй"

Российский художник Дмитрий Врубель умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщила в соцсетях главный редактор газеты The Art Newspaper Russia Милена Орлова.

Ох, как не хочется быть вестником смертей. Дима Врубель умер. Мои соболезнования всем близким и друзьям, — написала она в фейсбуке*. Причина смерти художника не уточняется, но незадолго до смерти его жена опубликовала фотографию художника из больницы и рассказала, что его сердце стало очень слабым. Ранее он перенес коронавирус.


Дмитрий Врубель

Художник наиболее известен как автор граффити "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви" (в народе работа известна как "Братский поцелуй") на Берлинской стене: там изображен генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев, целующий председателя Государственного совета ГДР Эриха Хонеккера. Произведение было создано в 1990 году. Граффити в 2009 году смыли с фрагмента Берлинской стены в рамках реставрации стены к 20-летнему юбилею ее сноса, после чего художник воссоздал работу. После реставрации граффити поместили в East Side Gallery в Берлине.

Помимо искусства, Дмитрий Врубель активно занимался благотворительностью. Так, в 2004 году он пожертвовал крупную сумму для создания детской художественной школы в Беслане, а позже, в 2007 году, стал спонсором строительства детского дома в Суздале.

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Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес Новости
По материалам: spletnik.ru

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