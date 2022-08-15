Собчак назвала враньем слова ведущего «Матч ТВ»

Вадим Карасев

Ксения Собчак назвала враньем слова ведущего «Есть тема» на «Матч ТВ» о приглашении на шоу

Журналистка и блогерша Ксения Собчак опровергла сообщения о том, что ее приглашали на шоу «Есть тема» на телеканале «Матч ТВ». В своем Telegram-канале она назвала враньем слова ведущего программы Андрея Анисимова о том, что ее звали в эфир.

«Это вранье. Меня ни разу не звали. Прямое вранье. Позовите — я приду. Мало вам не покажется», — написала она.

Ранее Анисимов в интервью KP.RU заявил, что не раз звал Собчак на программу, но та отказывалась. Он также сказал, что всегда готов встретиться в эфире с главным редактором RT Маргаритой Симоньян, но у нее нет на это времени.

В июле шоу «Есть тема» оказалось в центре скандала. Ведущая шоу «Все на матч!» Софья Тартакова раскритиковала телеканал за один из выпусков передачи «Есть тема». Она заявила, что гостей шоу — именитых теннисистов Дарью Касаткину и Андрея Рублева — целый час «поливали дерьмом».

В выпуске, который возмутил Тартакову, Анисимов обсуждал с гостями программы высказывания Касаткиной и Рублева о возможной смене спортивного гражданства. Участники шоу обвиняли теннисистов в предательстве.