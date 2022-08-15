Солистка дуэта #2Маши оказалась в реанимации после травмы головы
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Солистка дуэта #2Маши оказалась в реанимации после травмы головы

Солистка дуэта #2Маши оказалась в реанимации после травмы головыСолистка дуэта #2Маши Маша Шейх провела в реанимации 9 дней после черепно-мозговой травмы

Солистка дуэта #2Маши Маша Шейх провела в реанимации девять дней после черепно-мозговой травмы. Об этом сообщается в Telegram-канале Super.ru.

«Один шаг от комы. Временная слепота, сводившая меня с ума. Мне пришлось заново учиться ходить, сидеть, есть, все с нуля. То, что я жива, — настоящее чудо. Тот период, который я пережила сейчас, — самое страшное и тяжелое время в моей жизни», — заявила артистка в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Издание связалось с представителем исполнительницы, который поведал детали случившегося. По его словам, Шейх потеряла сознание во время прогулки по Санкт-Петербургу, вследствие чего ударилась головой: «Врачи говорят, что очень сильно повезло. Состояние было сначала очень тяжелое. Была в прекоме. За день до этого отравилась арбузом, но что стало причиной потери сознания — неизвестно».

Ранее стало известно, что состояние британского писателя Салмана Рушди, раненого в результате нападения в США, остается крайне тяжелым.

# Шоу-бизнес Культура
По материалам: lenta.ru

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