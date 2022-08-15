Стало известно, насколько обеднела Хаматова в Латвии

Вадим Карасев

Актриса Чулпан Хаматова, ранее сбежавшая из России и поселившаяся в Латвии, сейчас участвует в разовых проектах, что негативно сказывается на ее финансовом положении, сообщает "КП". В РФ же артистка была востребована и в театре, и в кино.

Хаматова приглашена в единственный состоявшийся проект - "Кабаре Людмилы Петрушевской". Премьеры музыкального спектакля пройдут в Вильнюсе, Риге и Таллине. Билеты на него стоят от 45 евро (2800 рублей) до 65 евро (4000 рублей). 84-летняя поэтесса будет петь, а Хаматова вместе с актером Александром Белым - читать стихи.

У Хаматовой есть работа и в Новом Рижском театре, где она представила свой моноспектакль "Постскриптум". В течение августа он пройдет четыре раза и два раза – в сентябре. За один спектакль гонорар Хаматовой составляет 1000 евро (62500 рублей), билеты стоят по 30 евро, пока продана лишь половина.



До этого Хаматова неоднократно хвалилась независимостью от российского бюджета. При этом она оказалась рекордсменом среди актеров по бюджетной поддержке: в открытом доступе нашлось порядка 20 контрактов, принесших Хаматовой 17,3 млн рублей. В основном, это работы в Театре Наций. На его сцене актриса играла во всех самых популярных спектаклях: "Рассказы Шукшина", "Горбачев", "Мастер и Маргарита" и других. Только за роль Раисы Максимовны ей платили по 172000 рублей за каждый выход на сцену – это максимальный гонорар артистки. 9 февраля 2022 года Хаматова получила государственные деньги в последний раз: за чтение отрывков из произведений Бориса Пастернака и Марины Цветаевой на фестивале Скрябина. Ей заплатили 360 тысяч рублей.

Актриса получает теперь за месяц меньше, чем в России зарабатывала за день. Хаматова пытается поддерживать интерес к себе антироссийскими высказываниями. Она обзавелась агентом в США и Европе, надеясь найти работу в кинопроектах.

При этом шансы покорить Голливуд у сбежавшей из России Хаматовой невелики. Кинокритик, член Правления Гильдии киноведов и кинокритиков Давид Шнейдеров объяснял, что из-аз акцента артистов, в том числе и российских, приглашают сниматься только в ролях иностранцев.

"Поэтому если у Чулпан будет хороший агент, то, возможно, она займет какое-то место в когорте актеров, играющих выходцев из Европы", - говорил эксперт.

Напомним, что актриса не сможет заработать на прокате фильма "Просточеловек", в котором ей также досталась главная роль. Согласно сложившейся традиции отечественного кинематографа, российские артисты получают гонорар сразу и не зарабатывают на сборах от проката в кинотеатрах.