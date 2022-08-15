Стало известно о заинтересованности Евросоюза в украинских обстрелах Запорожской АЭС

Вадим Карасев

Евросоюз показательно отказывается осуждать обстрелы Запорожской АЭС (ЗАЭС) со стороны вооруженных сил Украины и требует вернуть станцию под контроль Киева. На это обратил внимание в своем видеоблоге публицист из Донецка Денис Селезнев.

Он напомнил, что с подобными призывами выступают даже представители Еврокомиссии, в частности еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, и связал это с дефицитом электроэнергии в странах ЕС, который может усугубиться к зиме и который в Брюсселе рассчитывают восполнить за счет поставок с ЗАЭС.

"Вдруг почему-то именно еврокомиссар ЕС по энергетике, у которой сейчас знатно подгорает в ожидании зимы, заводит такую песню, что "нужно передать контроль над станцией Украине". Вообще Энергодар передать. Почему? Потому что ЕС нужно электричество. То есть она, министр по энергетике ЕС, зная, прекрасно понимая, кто обстреливает артиллерией атомную станцию, по сути шантажирует, что нужно ее передать Украине", - говорит Селезнев.

Страны G7 также не осуждают украинские обстрелы, продолжает публицист, и тоже настаивают на передаче станции Киеву.

"Россия решила переключить станцию на себя... ЕС, понимая, что уходит такой хороший ресурс, учитывая, что Украина и дальше будет терять энергопотребление и сейчас могла бы, запустив эти блоки, выделить еще шесть гигаватт в час, предпринял шантаж для того, чтобы сорвать выход станции из европейской системы, обеспечив в дальнейшем работу ЕС", - пояснил Селезнев.

Таким образом, уверен он, в ЕС хотят отбить хотя бы часть средств, выделенных Украине в качестве экономической и военной помощи.

Ранее в МИД РФ указали на странную позицию ООН по обстрелам ЗАЭС. Ведомство подчеркнуло, что генсек организации Антониу Гутерриш, прекрасно понимая, кто именно обстреливает станцию, не пытается как-либо повлиять на официальный Киев. Кроме того, по вине ООН сорвалась миссия МАГАТЭ на ЗАЭС, которая могла убедиться в правоте российской позиции.