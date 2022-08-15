Сторонники PoW-форка Ethereum назвали его «неизбежным»

Обновление The Merge неизбежно приведет к появлению PoW-форка Ethereum как ответа на запрос сообщества, майнеров, производителей оборудования и бирж. Об этом заявили представители проекта разветвления сети.

В конце июля влиятельный майнер Чандлер Го высказал идею запуска форка Ethereum, который продолжит работать на алгоритме Proof-of-Work (PoW). Новая сеть Ethereum PoW (ETHW) призвана дать возможность добытчикам криптовалюты продолжить работу после слияния мейннета эфира с Beacon Chain и перехода на Proof-of-Stake (PoS).

Разработчики Ethereum запланировали активацию обновления на 15-16 сентября.

9 августа глава ETC Cooperative Боб Саммервилл обратился с открытым письмом к Го, в котором усомнился в реализуемости форка. По его мнению, для решения необходимых технических и организационных проблем у сторонников проекта просто не осталось времени.

Саммервилл также отметил, что в даже в случае появления новой сети он не видит в ней пользы для потребителей. Она не вызовет интереса у эмитентов крупнейших стейблкоинов, проектов сфер DeFi и NFT, а также у большинства разработчиков Ethereum-приложений, выразил уверенность Саммервилл.

В заключение он предложил майнерам после The Merge переключиться на добычу существующего форка — Ethereum Classic (ETC), за развитием экосистемы которого стоит возглавляемая им организация.

В ответном письме Саммервиллу сторонники ETHW опровергли его основные аргументы. Касательно технической стороны они сообщили, что создана основная команда разработчиков, которая:

обезвредила бомбу сложности;

обновила идентификатор сети;

добавила защиту от атаки повторного воспроизведения.

Для проверки решений создана тестовая сеть, а кодовая база Ethereum требует минимальных изменений для форка и они "практически завершены", добавили представители ETHW.

По их словам, группа энтузиастов-добровольцев ведет "по всему миру" работу с биржами и провайдерами кошельков. На сегодня шесть платформ поддерживают транзакции ETHW в виде долговых расписок (IOU) или фьючерсов.

В отношении отсутствия интереса к новой сети сторонники ETHW заявили, что игроки индустрии "не захотят упустить возможности". По их мнению, в Ethereum-сообществе существует широкий запрос на сохранение PoW-цепочки. Конкретные шаги по развитию экосистемы они пообещали представить через три недели.

На предложение Саммервилла о переходе на добычу ETC сторонники ETHW указали, что хешрейт ее сети составляет 27 TH/s, тогда как после перехода Ethereum на PoS высвободится 996 TH/s. По их мнению, небольшой майнинговый пул ETC просто не сможет принять такие мощности.

"ETC не росла с момента рождения. За последние пять-шесть лет она замерла, застоялась и не смогла создать никакой экосистемы. Вполне возможно, что ETC так и останется гигантским ребенком", — добавили разработчики.

Напомним, аналитики JPMorgan допустили, что ETC станет главным бенефициаром притока майнеров после перехода Ethereum на PoS.

Эксперты CoinShares также скептически оценили жизнеспособность потенциального ETHW.