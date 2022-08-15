Суд начал процедуру банкротства «Радио Свобода»
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Суд начал процедуру банкротства «Радио Свобода»

Суд начал процедуру банкротства «Радио Свобода»Суд в Москве начал процедуру банкротства российского подразделения «Радио Свобода»

Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (внесено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщает РИА Новости.

Суд по заявлению Федеральной налоговой службы (ФНС) №7 по Москве ввел в отношении организации наблюдение. Отмечается, что в реестр требований кредиторов был включен долг радиостанции по налогам в размере порядка 7 миллионов рублей.

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По материалам: lenta.ru

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