Суд начал процедуру банкротства «Радио Свобода»

Вадим Карасев

Суд в Москве начал процедуру банкротства российского подразделения «Радио Свобода»

Арбитражный суд Москвы начал процедуру банкротства ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (внесено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). Об этом сообщает РИА Новости.

Суд по заявлению Федеральной налоговой службы (ФНС) №7 по Москве ввел в отношении организации наблюдение. Отмечается, что в реестр требований кредиторов был включен долг радиостанции по налогам в размере порядка 7 миллионов рублей.