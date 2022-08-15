Сын Никаса Сафронова без McDonald's еще больше поправился
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Сын Никаса Сафронова без McDonald's еще больше поправился

Сын Никаса Сафронова без McDonald's еще больше поправился
Сын художника Никаса Сафронова, Лука сильно переживал из-за закрытия общепита. 29-летний Лука Затравкин имеет лишний вес, однако сын известного художника Никаса Сафронова совершенно не страдает об этом. Более того, пианист переживает, что теперь без любимого фастфуда из закрывшейся сети ресторанов быстрого питания он похудеет. Но опасения Луки напрасны: он быстро нашел замену любимым бургерам и за пять месяцев поправился почти на 20 килограммов. Теперь вес молодого артиста составляет 290 кг. Об этом стало известно на шоу «Пусть говорят», темой которого стали проблемы людей с лишним весом. Лука встал на весы перед гостями студии, а цифры очень удивили ведущего Дмитрия Борисова.
«Дима, конечно, был сильно удивлен. Но это пройдет! В студии было много героев, которые плакали, говоря, что при весе в 220 килограммов они не могут жить и умирают от жира. А я вышел веселый, радующийся жизни и бодрый! Взбодрил своим появлением всех, кто худее меня!», — рассказал Затравкин. В подтверждение своим словам Лука сразу же после съемок улетел на отдых в Египет. Там он наслаждается вкусной едой и кальяном. Лука отмечает, что здесь его узнают туристы и просят сфотографироваться с ним. На совместных снимках Затравкин пытается заработать. Он берет за фото 10 долларов. За один день пианисту удалось заработать около 200 долларов.  «Они не только фотографируются, но еще и норовят потрогать за разные места. А это должно стоить денег! Я беру по-божески. Каждый кадр — 10 долларов. Сегодня уже заработал около двух сот баксов», — хвастается Лука.  
# Шоу-бизнес Сафронов Никас
По материалам: z-aya

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