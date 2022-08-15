Сын Никаса Сафронова растолстел почти до 300 килограммов
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Сын Никаса Сафронова растолстел почти до 300 килограммов

Сын Никаса Сафронова растолстел почти до 300 килограммов

Когда McDonald's покинул российский рынок, сын знаменитого художника Никаса Сафронова приковал себя наручниками к зданию в качестве протеста. Несмотря на это, Лука не отказался от фастфуда и продолжает полнеть.


У 29-летнего пианиста давно лишний вес. Однако мужчина никак с ним не борется. Несколько месяцев назад Сафронов-младший весил 270 килограммов. Когда американский ресторан быстрого питания покинул российский рынок, Лука переживал, что теперь похудеет. Но страхи музыканта были напрасны. За пять месяцев сын художника стал весить... 289 килограммов.

Стать на весы он отважился в программе «Пусть говорят». Цифры изрядно удивили ведущего шоу Дмитрия Борисова. «Дима, конечно, был сильно удивлен. Но это пройдет! В студии было много героев, которые плакали, говоря, что при весе в 220 килограммов они не могут жить и умирают от жира. А я вышел веселый, радующийся жизни и бодрый! Взбодрил своим появлением всех, кто худее меня!» — поделился Лука.

Ограничивать себя в питании Сафронов не намерен. После съемок он улетел в Египет, где наслаждается кальяном и различными изысканными блюдами. Своим отпуском пианист активно делится в блоге. «В Египте все прекрасно: море — теплое, еда — вкусная. Меня здесь все узнают, подходят фотографироваться. С девушек, правда, за совместные снимки теперь плату беру. Потому что они не только фотографируются, но еще и норовят потрогать за разные места. А это должно стоить денег! Я беру по-божески. Каждый кадр — 10 долларов. Сегодня уже заработал около двух сот баксов», — рассказал мужчина.

Стоит отметить, что подписчики всегда с теплом относятся к Луке Сафронову и ценят его не за внешность, а за богатый внутренний мир. «Браво! Очень жизнерадостный молодой человек. Лука, я лично восхищаюсь Вами!»; «Лука, Вы очень достойный и классный. Всегда приятно Вас видеть и читать»; «Вы богаты любовью и красивы душой», — написали поклонники под последним постом музыканта.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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