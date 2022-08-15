Татьяна Брухунова рассказала, как будет жить через десять лет с Петросяном
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Татьяна Брухунова рассказала, как будет жить через десять лет с Петросяном

Татьяна Брухунова рассказала, как будет жить через десять лет с Петросяном
Татьяна Брухунова замужем за 76-летним юмористом.   Светская львица провела викторину в своем личном микроблоге, ответив на вопросы своих подписчиков. Так, жену юмориста Евгения Петросяна спросили о том, какой она видит свою семью через 10–15 лет.
По словам Татьяны, она так далеко не заглядывает, стараясь не планировать наперед. Главное для Брухуновой — счастье ее близких и сынишка Ваган. «Какой вы видите свою семью через 10–15 лет?» — спросила у жены Евгения Петросяна подписчица. «Бессмысленно планировать и «видеть». Человек предполагает, Господь располагает. Я не настолько глупа, чтобы в нынешней реальности загадывать на столько дальний срок», — заверила Брухунова.  
# Шоу-бизнес Брухунова Татьяна
По материалам: z-aya

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