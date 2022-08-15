Тигран Кеосаян назвал Чулпан Хаматову дурой

Ведущий Тигран Кеосаян высказался о звездах шоу-бизнеса. 56-летний режиссер возмущен теми известными персонами, которые никак не отреагировали на происходящее в мире, однако продолжают жить и зарабатывать деньги в России. Кеосаян подчеркнул, что в нынешней ситуации отмалчиваться нельзя, и ты либо за происходящее, либо против. Тигран Эдмундович отметил, что ему ближе, кто высказался против спецоперации и уехал из страны. «Та же Чулпаша, ну да, дура. Ну сделала глупость. Теперь дальше заднюю не дает. Но она по крайней мере оформила… По какой причине — неважно, а эти сидят молчат и ждут, авось сейчас повернется правильно. Гадко… Всех бы отправил на Донбасс в составе театральной бригады стихи читать», — резко высказался режиссер в программе «Изолента» на YouTube-канале.Напомним, Чулпан Хаматова раскритиковала действия российской власти, после чего уехала в Латвию. В первое время за границей актрисе помогали друзья, ведь она не могла снять деньги с российских карт. Со временем Чулпан начала работать в рижском театре, и ситуация изменилась к лучшему. Но по ее же словам, сейчас ее жизнь резко отличается от той, которую она вела в России. «Конечно, это не то, к чему я привыкла, будучи известной актрисой в России, одной из самых высокооплачиваемых. Но ничего страшного! — призналась 46-летняя актриса. — Начинается какой-то новый этап в жизни, это здорово!»