Тодоровский показал подросшую дочь от Евгении Брик и старшую - от первого брака

Режиссер и вдовец актрисы Евгении Брик, Валерий Тодоровский поделился фото обеих дочерей. Режиссер Валерий Тодоровский — многодетный отец. Старшая дочь продюсера родилась в его первом браке с Натальей Токаревой, дочерью писательницы Виктории Токаревой. Екатерине сейчас 27 лет, она окончила факультет иностранных языков МГУ. Младшую дочь Валерию Тодоровскому подарила его вторая жена актриса Евгения Брик. Их девочка Зоя появилась на свет в 2009 году. Режиссер впервые опубликовал в соцсетях фото своих наследниц.«Катя и Зоя», — лаконично подписал снимок продюсер. «Папино богатство», «Две красавицы», «Как они похожи», «Красота и гармония ❤️❤️❤️Счастья вам», «Зоя так повзрослела 😍», «Красавицы», «Пусть будут здоровы ❤️», — комментируют подписчики. Младшая дочь режиссера потеряла свою маму. Евгения Брик, к сожалению, ушла из жизни 10 февраля 2022 года. Ей было всего 40 лет. Валерий Тодоровский очень тяжело переживает утрату. Новость о смерти Евгении Брик стала шоком для поклонников. Актриса никогда не рассказывала о проблемах со здоровьем. Мало кто знал, что звезда несколько лет боролась с онкологическим заболеванием. Валерий Тодоровский делал все возможное, чтобы спасти жену.