"Улетели в кювет": звезды "Дома-2" попали в аварию в Крыму

Вадим Карасев

Супруги Глеб и Анастасия Жемчуговы, прославившиеся благодаря своему участию в скандальном ток-шоу "Дом-2", рассказали о происшествии, случившемся с ними в Крыму, которое едва не закончилось для них трагедией. Пара попала в аварию.

О произошедшем Глеб Жемчугов откровенно поведал в соцсетях. По словам звезды "Дома-2", их подрезали, когда они ехали на большой скорости.



Мы вчера попали в ДТП. Из-за некоторых нехороших людей, которые решили, что дорога и высокая скорость повод для веселье и соревнований… В итоге нас подрезали, и мы на скорости больше 100км/ч влетели в лееера (отбойник), а потом улетели в кювет. Чудом все целые (я имею в виду без сложных травм).

Глеб Жемчугов поблагодарил крымских врачей, которые оперативно пришли его семье на помощь.



Но в данном посте хочу сказать большое спасибо персоналу 1-ой городской больницы в Севастополе за оперативность, профессионализм и заботу. Храни Вас Бог, дорогие врачи.

При этом блогер поинтересовался у подписчиков, как ему поступить с виновниками аварии, из-за которых его семья едва не погибла.



Жемчугов заявил, что Бузова "неуспешна в любви"

Блогер недавно высказался в интервью "СтарХиту" о нашумевшем уходе Ольги Бузовой из "Дома-2", случившемся в прошлом году после того, как скандальное реалити-шоу перешло с ТНТ на телеканал "Ю".

Бузова переросла проект. Ей нужно двигаться дальше. Ей нужна какая-то музыкальная передача. "ДОМ-2" ведь про отношения людей, а Бузова в этом не успешна, поэтому она не может быть объективна.