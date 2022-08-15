"Улетели в кювет": звезды "Дома-2" попали в аварию в Крыму
Супруги Глеб и Анастасия Жемчуговы, прославившиеся благодаря своему участию в скандальном ток-шоу "Дом-2", рассказали о происшествии, случившемся с ними в Крыму, которое едва не закончилось для них трагедией. Пара попала в аварию.
О произошедшем Глеб Жемчугов откровенно поведал в соцсетях. По словам звезды "Дома-2", их подрезали, когда они ехали на большой скорости.
Глеб Жемчугов поблагодарил крымских врачей, которые оперативно пришли его семье на помощь.
При этом блогер поинтересовался у подписчиков, как ему поступить с виновниками аварии, из-за которых его семья едва не погибла.
Жемчугов заявил, что Бузова "неуспешна в любви"
Блогер недавно высказался в интервью "СтарХиту" о нашумевшем уходе Ольги Бузовой из "Дома-2", случившемся в прошлом году после того, как скандальное реалити-шоу перешло с ТНТ на телеканал "Ю".