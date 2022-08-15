Умер автор граффити с целующимся Брежневым в Берлине

Вадим Карасев

На 63-м году жизни умер автор граффити с целующимся Брежневым в Берлине Дмитрий Врубель

Умер художник Дмитрий Врубель, автор граффити «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви», на котором изображен поцелуй генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева с тогдашним главой ГДР Эрихом Хонеккером. Об этом сообщила журналистка Ксения Ларина на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Врубель скончался на 63-м году жизни. По словам Лариной, у художника был COVID-19.

Знаменитое граффити с поцелуем Брежнева и Хонеккера на уцелевшем фрагменте Берлинской стены было создано Врубелем в 1990 году.

Ранее на 90-м году жизни скончался французский художник-карикатурист Жан-Жак Семпе. Причины его смерти неизвестны. Наибольшую известность иллюстратору принесла совместная работа с писателем Рене Госинни над серией книг «Маленький Николя», ставшей мировым бестселлером.