Умер бард-исполнитель Валерий Мищук

Вадим Карасев

На 72-м году жизни скончался бард-исполнитель Валерий Мищук

На 72-м году жизни скончался бард-исполнитель Валерий Мищук. Об этом сообщает РБК.

О смерти артиста сообщила его жена Елена Керезина. Музыкант умер после продолжительной борьбы с онкологией в одной из столичных клиник.

«Мой муж, Валерй Леонидович Мищук, умер только что в московской больнице. Да, мы очень старались. Нет, сделать ничего было нельзя. Очень агрессивная карцинома», — сообщила вдова исполнителя.

Валерий Мищук родился в Риге в 1951 году. В 70-х вместе с братом Вадимом Мищуком организовал ансамбль «Домино», а после 1989-го начал выступать с родственником в дуете.

В 1990-2000-х годах братья записали несколько собственных пластинок, в том числе с бардом Леонидом Сергеевым. Мищуки принимали участие в проекте «Песни нашего века», последний альбом которого вышел в 2020-м.

Ранее стало известно, что в возрасте 64 лет умерла актриса сериала «Беверли-Хиллз 90210» Дениз Дауз.

