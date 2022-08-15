В 19 населенных пунктах Иркутской области отключили электроэнергию из-за грозы

В 19 населенных пунктах семи районов Иркутской области в превентивных мерах отключили электроснабжение из-за грозы и сильного ветра, который местами достигает 15-24 метров в секунду. В Главном управлении развернут оперативный штаб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

После прохождения грозового фронта электроэнергия будет восстановлена. Сейчас о сильном ливне и ветре сообщили диспетчерские службы Усольского, Зиминского, Нукутского, и Эхирит-Булагатского районов. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Иркутской области.