В 19 населенных пунктах Иркутской области отключили электроэнергию из-за грозы
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В 19 населенных пунктах Иркутской области отключили электроэнергию из-за грозы

В 19 населенных пунктах Иркутской области отключили электроэнергию из-за грозы

В 19 населенных пунктах семи районов Иркутской области в превентивных мерах отключили электроснабжение из-за грозы и сильного ветра, который местами достигает 15-24 метров в секунду. В Главном управлении развернут оперативный штаб, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

После прохождения грозового фронта электроэнергия будет восстановлена. Сейчас о сильном ливне и ветре сообщили диспетчерские службы Усольского, Зиминского, Нукутского, и Эхирит-Булагатского районов. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Иркутской области.

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По материалам: irk

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