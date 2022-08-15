В аэропорту Иркутска отменили выставку самолетов в День воздушного флота
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В аэропорту Иркутска отменили выставку самолетов в День воздушного флота

В аэропорту Иркутска отменили выставку самолетов в День воздушного флота

В День воздушного флота России в аэропорту Иркутска отменили выставку самолетов. Она не состоится из-за проведения масштабной реконструкции аэродромных объектов, увеличения роста пассажиропотока на внутренних авиалиниях и отсутствия свободных воздушных судов, сообщает пресс-служба аэропорта. В последние два года мероприятие отменяли из-за пандемии.

В этом году День воздушного флота празднуется 21 августа. На протяжении десятилетий в третье воскресенье августа на перроне иркутского аэропорта авиакомпании выставляли воздушные суда. Все желающие могли посидеть за штурвалом, сфотографироваться на фоне самолета, пообщаться с пилотами и бортпроводниками.

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По материалам: irk

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