В Амстердаме арестовали предполагаемого разработчика Tornado Cash

Правоохранители Нидерландов арестовали разработчика, предположительно связанного с миксером Tornado Cash.

29-летнего мужчину задержали в Амстердаме. Его подозревают в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптовалютный миксер.

В июне 2022 года подразделение Службы финансовой информации и расследований Нидерландов (FIOD) начало уголовное расследование в отношении Tornado Cash.

Ведомство считает, что миксер использовался для сокрытия больших преступных финансовых потоков, полученных в том числе в результате кражи криптовалют в ходе взломов и мошенничества.

«Эти передовые технологии, такие как децентрализованные организации, которые могут способствовать отмыванию денег, получают дополнительное внимание со стороны FIOD», — заявили правоохранители, не исключив дальнейшие аресты.

По некоторым сведениям, речь идет о разработчике Алексее Перцеве. Эта информация пока официально не подтверждена.

12 августа 2022 | 15:32Апдейт:

Арестованный разработчик — Алексей Перцев, пишет The Block со ссылкой на его жену Ксению Малик. Она отметила, что в шоке от происходящего и в настоящее время работает с адвокатами.

«Мой муж не делал ничего противозаконного», — заявила Малик.

Представитель FIOD отказался раскрыть изданию личность разработчика.

Напомним, 8 августа власти США внесли в санкционный список сайт миксера, а также связанные с ним криптовалютные адреса. По данным Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, с 2019 года через Tornado Cash прошли средства на сумму не менее $7 млрд.

Впоследствии компания Circle добавила в черный список USDC-адреса кошельков Tornado Cash после введенных санкций. Инфраструктурные платформы Infura и Alchemy ограничили RPC-запросы к Tornado Cash.

Децентрализованная биржа деривативов dYdX заблокировала аккаунты пользователей, которые ранее взаимодействовали с сервисом микширования.

После внесения в санкционный список США активы Tornado Cash сократились на 15%.