В Амстердаме арестовали предполагаемого разработчика Tornado Cash
Правоохранители Нидерландов арестовали разработчика, предположительно связанного с миксером Tornado Cash.
29-летнего мужчину задержали в Амстердаме. Его подозревают в причастности к отмыванию средств и сокрытию преступных финансовых потоков через криптовалютный миксер.
В июне 2022 года подразделение Службы финансовой информации и расследований Нидерландов (FIOD) начало уголовное расследование в отношении Tornado Cash.
Ведомство считает, что миксер использовался для сокрытия больших преступных финансовых потоков, полученных в том числе в результате кражи криптовалют в ходе взломов и мошенничества.
«Эти передовые технологии, такие как децентрализованные организации, которые могут способствовать отмыванию денег, получают дополнительное внимание со стороны FIOD», — заявили правоохранители, не исключив дальнейшие аресты.
По некоторым сведениям, речь идет о разработчике Алексее Перцеве. Эта информация пока официально не подтверждена.
My sources claim it's @alex_pertsev— banteg (@bantg) August 12, 2022
12 августа 2022 | 15:32Апдейт:
Арестованный разработчик — Алексей Перцев, пишет The Block со ссылкой на его жену Ксению Малик. Она отметила, что в шоке от происходящего и в настоящее время работает с адвокатами.
«Мой муж не делал ничего противозаконного», — заявила Малик.
Представитель FIOD отказался раскрыть изданию личность разработчика.
Напомним, 8 августа власти США внесли в санкционный список сайт миксера, а также связанные с ним криптовалютные адреса. По данным Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, с 2019 года через Tornado Cash прошли средства на сумму не менее $7 млрд.
Впоследствии компания Circle добавила в черный список USDC-адреса кошельков Tornado Cash после введенных санкций. Инфраструктурные платформы Infura и Alchemy ограничили RPC-запросы к Tornado Cash.
Децентрализованная биржа деривативов dYdX заблокировала аккаунты пользователей, которые ранее взаимодействовали с сервисом микширования.
После внесения в санкционный список США активы Tornado Cash сократились на 15%.