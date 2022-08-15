В Бодайбо мужчина перевернулся на внедорожнике, уходя от погони
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В Бодайбо мужчина перевернулся на внедорожнике, уходя от погони

В Бодайбо мужчина перевернулся на внедорожнике, уходя от погони

В Бодайбо инспекторы ДПС, осуществляя рейды по выявлению пьяных водителей, заметили Toyota Land Cruiser Prado. Мужчина, находившийся за рублем автомобиля, увидев патрульный автомобиль, попытался скрыться, увеличив скорость. Сотрудники полиции направились следом за внедорожником, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

После непродолжительной погони, водитель Toyota Land Cruiser Prado не справился с управлением. Внедорожник врезался в бордюр и перевернулся. В результате этого получила травмы 23-летняя девушка, находившаяся в салоне автомобиля. Её госпитализировали.

Нарушитель — 26-летний житель рабочего поселка Мамакан — был пьян. За управление автомобилем в состоянии опьянения в отношении молодого человека составлен протокол по части 1 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения».



Видео пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области
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По материалам: irk

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