В горах Танзании открыт новый вид орхидей
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В горах Танзании открыт новый вид орхидей

В горах Танзании открыт новый вид орхидей

Немецкий ботаник Андреас Хемп их Института систематики растений Байрёйтского университета обнаружил неизвестный вид орхидей из рода Rhipidoglossum на северо-востоке Танзании. Новый вид был назван Rhipidoglossum pareense в соответствии с его местонахождением в горах Саут-Паре.

Самой поразительной особенностью недавно обнаруженной орхидеи высотой всего несколько сантиметров являются ее белые цветы. Если держать орхидею против солнечного света, кажется, что лепестки блестят. Цветки этого вида мельче, но более многочисленны, чем у ближайшего родственного вида орхидей Rhipidoglossum leedalii. Соцветие гораздо компактнее и напоминает ландыш. Rhipidoglossum pareense растет в тропическом лесу на высоте более 1500 метров. Деревья здесь достигают высоты всего десяти метров и густо покрыты эпифитами: мхами, папоротниками и орхидеями.

«Обнаруженный ныне вид орхидей, вероятно, обязан своим существованием очень необычным климатическим условиям. Хотя в лесах гор Саут-Паре дождей выпадает часто всего 700 миллиметров в год, бывают туманы, которых по количеству осадков в два-три раза превышают дожди Это достаточное количество. Горный регион на северо-востоке Танзании является настоящим ботаническим Эльдорадо. Недавно я обнаружил здесь еще и новый вид аканта, и скоро будет опубликовано его таксономическое описание», — говорит Андреас Хемп.

Для исследования биоразнообразия и экологии африканских лесов немецкий биолог выделил лесные участки для изучения растительности. На каждом участке он полностью зафиксировал и задокументировал видовой состав растительности. В общей сложности результирующая база данных теперь включает несколько тысяч записей. Типичными для всех тропических горных лесов являются эпифиты, играющие важную роль в водном балансе и биоразнообразии. «В обнаружении таких маленьких эпифитов, как недавно открытая орхидея, очень много удачи: если бы она не зацвела в нужное время, она наверняка осталась бы незамеченной», — говорит Хемп. В соседних танзанийских горах Нгуру, которые, как и горы Саут-Паре, принадлежат к горной цепи Восточная Арка, во время своей недавней экспедиции он обнаружил еще один ранее неизвестный вид орхидей из большого рода Polystachya.

На международном уровне ведущим специалистом по орхидеям Восточной Африки является Фил Крибб из Королевских ботанических садов Кью. Он он написал трехтомное руководство «Флора тропической Восточной Африки». «После того, как я не смог четко идентифицировать орхидею, обнаруженную в горах Саут-Паре, используя эти тома, я попросил его поделиться опытом. Затем мы вместе описали новый вид, а также выбрали название Rhipidoglossum pareense», — сообщает Андреас Хемп.

Работа Андреаса Хемпа и Фила Крибба опубликована в журнале Kew Bulletin.

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По материалам: polit.ru

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