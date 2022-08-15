В Испании возросло количество случаев уколов шприцами в общественных местах

Вадим Карасев

Europa Press: в Испании участились случаи уколов шприцами в общественных местах

В испанском городе Сан-Себастьян возросло количество случаев уколов шприцами — четыре возможных инцидента зафиксировали в первый день праздничной недели. Об этом пишет агентство Europa Press со ссылкой на источники.

По данным агентства, в первую ночь праздничной недели, которая началась 13 августа, произошли инциденты с уколами шприцами. Как сообщает источник, одной из жертв уже было выдвинуто обвинение. Ранее министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка заявил, что правоохранительные органы страны рассматривают 60 жалоб об уколах шприцами в местах общественного скопления.

Уколы шприцами в общественных местах — новая проблема, с которой сталкиваются жители Испании. Полиция продолжает расследовать участившиеся ситуации, связанные с нанесением уколов посетителям ночных клубов и фестивалей по всей стране.

10 августа в Испании двое британских туристов заявили в полицию об изнасиловании после вечеринки. Отмечается, что инцидент стал очередным несчастным случаем, который произошел с отдыхающими на испанском курорте в последнее время.