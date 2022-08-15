В полтора раза выросли налоговые доходы консолидированного бюджета Иркутской области

Тему налоговых поступлений в региональный бюджет по итогам первого полугодия 2022 года обсудили на заседании штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики в Иркутской области, которое прошло под руководством губернатора региона Игоря Кобзева. Как сообщила и.о. руководителя УФНС России по Иркутской области Ирина Алабужева, по итогам первого полугодия в консолидированный бюджет региона мобилизовано 125,7 миллиарда рублей администрируемых налоговой службой доходов. Это на 41,5 миллиарда рублей или в 1,5 раза больше аналогичного периода 2021 года. Из них в областной бюджет направлено 110,1 миллиарда рублей, темп к уровню прошлого полугодия – 156,6%, в местные бюджеты – 15,6 миллиарда с темпом 112,2%, сообщает пресс-служба правительства региона.

Из 41 миллиарда рублей прироста 35 миллиардов приходится на налог на прибыль организаций, обеспеченный, главным образом, нефтедобывающей отраслью. Такой рост поступлений обусловлен, прежде всего, ценовой конъюнктурой на сырьевых рынках. Обороты организаций выросли более чем на 30%. Всего мобилизовано прибыли 69 миллиардов рублей, что в два раза выше уровня первого полугодия – 2021.

В текущем году также наблюдается увеличение НДФЛ с выплаченных дивидендов — практически в два раза или на 500 миллионов рублей. НДФЛ со сверхдоходов граждан по ставке 15% увеличился в 1,8 раза или на один миллиард рублей. В целом по налогу на доходы физических лиц дополнительно мобилизовано 4,6 миллиарда рублей. Рост составил 14,7%.

Кроме того, в регионе выросли поступления от предприятий малого и среднего бизнеса — на 3,9 миллиарда рублей или 24,7%. Наиболее востребованные сферы деятельности – розничная торговля, перевозки, бытовые услуги, сдача помещений в аренду.

Исходя из текущих данных экономического прогноза, УФНС России по Иркутской области рассчитывает на поступление доходов в консолидированный бюджет региона по итогам года в объеме 209 миллиарда рублей, что больше уровня 2021 на 7,9 миллиарда рублей или 3,9%.

Доходы областного бюджета прогнозируются на уровне 172,8 миллиарда рублей, в том числе налог на прибыль – 90 миллиардов, НДФЛ – 48,3 миллиарда, налог на имущество организаций – 16,6 миллиарда, спецрежимы – 8,2 миллиарда рублей.