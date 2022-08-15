В ремастер Marvel’s Spider-Man можно играть на приставках Xbox

Вадим Карасев





На днях Sony выпустила ремастер Marvel’s Spider-Man в Steam. Долгожданный релиз сразу прочно обосновался в ТОПах Steam, на минувшей неделе игра заняла сразу два места в списке проектов, которые принесли Steam максимальную выручку.

Игроки, которые хотят играть в Marvel’s Spider-Man на приставках Xbox, смогли запустить проект на консолях Xbox Series X. Ниже можно посмотреть одно из таких видео, которое демонстрирует, как работает ремастер Marvel’s Spider-Man на новых приставках.

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Работа ремастера Marvel’s Spider-Man на консолях Xbox обеспечивается приложением Wireless Display, которое можно бесплатно загрузить в Microsoft Store. Само приложение стримит игру с компьютера на консоли Xbox. Играть можно при помощи контроллера Xbox.