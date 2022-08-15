В России станут платить за выращивание бычков на убой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В России станут платить за выращивание бычков на убой

В России станут платить за выращивание бычков на убойМинсельхоз начнет субсидировать выращивание бычков на убой

Минсельхоз собирается разработать меры поддержки производителей мяса и стимулирование рынка говядины, пишет «Коммерсантъ». Один из возможных вариантов заключается в том, что ведомство будет платить фермерам за выращивание бычков на убой.

Необходимость поддержки производства говядины возникла из-за того, что этот вид мяса оказался единственным, выпуск которого в первой половине 2022 года сократился — на 2,3 процента до 626,8 тысячи тонн. Производство свинины и мяса птицы за этот период, напротив, выросло — на 5,7 и 5,8 процента соответственно.

По данным издания, Минсельхоз считает главной причиной снижения производства говядины в стране отказ крупнейшего ее производителя, компании «Мираторг», от закупки крупного рогатого скота у фермеров на фоне допуска в страну 200 тысяч тонн зарубежной замороженной говядины, к которой была применена нулевая ставка пошлины вместо обычной 15-процентной.

По словам опрошенных изданием участников рынка, выращивание бычков на убой в большинстве случаев является убыточным, поскольку требует больших вложений в первые месяцы откорма. В сложившихся условиях Минсельхоз может начать предоставлять фермерам субсидии, что компенсирует часть затрат и позволит привлечь в отрасль больше частных инвесторов. Ее размер и условия получения пока не озвучиваются.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Вдовиченков сменил четырех жен, Любимов не спал с Вилковой до свадьбы. Личная жизнь звезд «Бумера»
Вдовиченков сменил четырех жен, Любимов не спал с Вилковой до
В России станут платить за выращивание бычков на убой
В России станут платить за выращивание бычков на убой
Опрос показал отношение поляков к событиям на Украине
Опрос показал отношение поляков к событиям на Украине
Известного криптосыщика обвинили в краже $350 000 у Velodrome
Известного криптосыщика обвинили в краже $350 000 у Velodrome
Умер бард-исполнитель Валерий Мищук
Умер бард-исполнитель Валерий Мищук
Microsoft рассказала Sony, как сделать подписку Playstation Plus привлекательнее
Microsoft рассказала Sony, как сделать подписку Playstation Plus
Стало известно, насколько обеднела Хаматова в Латвии
Стало известно, насколько обеднела Хаматова в Латвии
Пёсик, который совсем не в настроении гулять
Пёсик, который совсем не в настроении гулять
За сутки в Иркутской области зарегистрировано 486 случаев COVID-19
За сутки в Иркутской области зарегистрировано 486 случаев COVID-19
В горах Танзании открыт новый вид орхидей
В горах Танзании открыт новый вид орхидей
Кредиторы Celsius Network заблокировали продажу части добытых биткоинов
Кредиторы Celsius Network заблокировали продажу части добытых
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 15 по 21 августа 2022 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 15 по 21 августа 2022 года

Топ на сегодня

Байден подписал закон о чипах, дипфейк переозвучил часть фильма и другие новости из мира ИИ
Байден подписал закон о чипах, дипфейк переозвучил часть фильма и
Стас Костюшкин после многолетней дружбы перестал общаться с Клявером
Стас Костюшкин после многолетней дружбы перестал общаться с Клявером
Гороскоп от Анжелы Перл на 15 августа 2022 года: астролог советует не поддаваться соблазнам
Гороскоп от Анжелы Перл на 15 августа 2022 года: астролог советует не
Кара Делевинь отмечает 30-летие! Горячие и красивые фото модели-актрисы (16 фото)
Кара Делевинь отмечает 30-летие! Горячие и красивые фото
Минобороны отчиталось о перехвате «Точки-У» и 15 снарядов РСЗО
Минобороны отчиталось о перехвате «Точки-У» и 15 снарядов РСЗО

Еще по теме

Мираторг увеличил продажи на 20% за 9 месяцев
РФ и Иран согласовали требования к поставкам замороженной говядины
Мираторг увеличил продажи на 16% за полгода
На Ставрополье в 2017 г произвели свыше 400 тыс. тонн мяса