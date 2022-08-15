В России упала доля продаж собственных продуктов
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В России упала доля продаж собственных продуктов

В России упала доля продаж собственных продуктовFinExpertiza: доля импорта в оптовой торговле потребтоварами превысила уровень до санкций

В России во втором квартале 2022 года выросла доля импортной продукции в оптовом товарообороте пищевых продуктов, одежды и электроники. Она стала выше, чем до введения санкций, и составила 19,8, 45,6 и 79 процентов соответственно. Такие данные «Ленте.ру» привели в аналитической службе аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Эксперты компании проанализировали падение доли собственных российских потребтоваров в оптовой торговле на основе данных Росстата, включив в выборку организации с наибольшим торговым оборотом. Речь идет о продажах в рублевом выражении — выручке от реализации товаров, приобретенных ранее у производителей или других оптовиков.

Аналитики выяснили, что в оптовой торговле продовольственными продуктами, напитками и табачными изделиями доля импорта за указанный период выросла на 8 процентных пунктов в годовом выражении (с 11,8 до 19,8 процента). Более сильный рост отмечается в продажах одежды и обуви. Так, на импортную продукцию в России во втором квартале этого года пришлось 45,6 процента оптовых продаж, тогда как в первом квартале — 38,2 процента. В своем исследовании аналитики отметили, что самый высокий уровень импорта в 79 процентов зафиксирован в товарообороте электроники: информационного и коммуникационного оборудования. В 2021 году доля импорта в этом сегменте в среднем оценивалась в 69 процентов.

В FinExpertiza также проанализировали, в каких регионах России реализуется больше всего импортных товаров. Аналитики объяснили, что самая высокая доля импорта в оптовых продажах, как правило, наблюдается в приграничных российских регионах. Так, в категории продовольственных продуктов лидирует Смоленская область (77,5 процента), куда завозится мясо-молочная продукция из соседней Белоруссии. Немного меньше импорта в Курганской области (57 процентов), Краснодарском крае (53,7 процента), Магаданской области (50 процентов) и Башкортостане (46,9 процента).

Что касается оптовых продаж одежды и обуви, максимальную долю импорта аналитики отмечают в Белгородской области (100 процентов). Следом за ней идет Ленинградская область с 95,6 процента. Иностранные же компьютеры, смартфоны и другую электронику больше всего продают на Дальнем Востоке (98,7 процента). В отдельных регионах, таких как Приморский край, Севастополь и Удмуртия, в оптовых продажах также отмечается высокая доля импортированной электроники — 99,7, 99 и 93,5 процента соответственно.

Президент FinExpertiza Елена Трубникова рассказывает, что на рост доли импорта в рублевой выручке предприятий повлияло несколько факторов, таких как подорожание импортной продукции и желание россиян закупиться товарами впрок. «Несмотря на укрепление курса рубля, зарубежные товары становятся дороже для российских потребителей из-за усложнения логистики и роста издержек», — отмечает она. Трубникова добавляет, что ситуация с импортом потребительских товаров постепенно улучшается. При этом «заметного восстановления инвестиционного импорта оборудования и импорта промежуточной продукции, то есть сырья и комплектующих, пока что не наблюдается».

Общий импорт в Россию, по прогнозам Центробанка, в 2022 году снизится на треть, в диапазоне от 27,5 до 31,5 процента. В 2023-м сокращение к новому уровню будет более умеренным — возможен даже незначительный прирост в пределах нескольких процентов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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