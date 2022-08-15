В Wildberries отказались комментировать смену названия сайта
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В Wildberries отказались комментировать смену названия сайта

В Wildberries отказались комментировать смену названия сайтаВ Wildberries отказались комментировать смену названия сайта на «Ягодки»

В пресс-службе интернет-маркетплейса Wildberries отказались комментировать смену названия сайта площадки. Ответ представителей компании есть в распоряжении «Ленты.ру».

«По этой теме откажемся от комментариев», — заявили в пресс-службе компании.

Ранее название маркетплейса на сайте Wildberries сменилось на «Ягодки».

В начале июня основательница и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук допустила скорую смену названия, отреагировав на слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова о «засилье иностранных наименований» в ретейле и промышленности.

Предпринимательница не уточняла, каким может быть новый вариант, однако отметила, что новое название может быть на русском языке. «Я не могу обещать, что мы сделаем ребрендинг. Подумаем», — говорила Бакальчук, выступая на форуме «Неделя российского ретейла».

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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