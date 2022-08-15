Вдовиченков сменил четырех жен, Любимов не спал с Вилковой до свадьбы. Личная жизнь звезд «Бумера»

Картина Петра Буслова с бюджетом в 700 тысяч долларов в итоге собрала кассу больше чем в полтора миллиона. Музыкальная тема из «Бумера» зазвучала на каждом втором мобильном и принесла Сергею Шнурову «Нику», ну а актерам ленты, разумеется, досталась народная любовь.

Эксперты критиковали «Бумер» за ненормативную лексику и маргинальность, называли его скромной версией «Бригады» и противопоставлением «Антикиллеру», однако все это не помешало криминальному роуд-муви стать хитом. Сюжет казался простым: четверо бандитов пытаются сбежать от преследователей на угнанном BMW, но с каждым новым шагом шансы на благоприятный финал уменьшаются.

«Тема фильма такая: «Бумер» не от слова «машина», а от слова «бумеранг», о том, что любое действие, которое человек делает, несет за собой ответственность. Если ты совершаешь плохое дело, ты получаешь за это по заслугам», — рассуждал об идее картины Андрей Мерзликин в программе «Оптимальный вариант».

Сегодня мы не будем размышлять о задумках режиссера или философии ленты. 15 августа «Бумеру» исполняется 19 лет, а значит, самое время вспомнить, как изменились актеры, сыгравшие в картине.

Владимир Вдовиченков — Костя «Кот»

Артист отмечал, что его воспитала улица, а служба на флоте еще больше закалила характер. Именно такой, сильный духом и мужественный, актер требовался для ролей бескомпромиссных бандитов, которые готовы на все ради друзей — Фила из «Бригады» и «Кота» из «Бумера». Кстати, в разборки попадал и сам Вдовиченков: в 2010-м Владимир повздорил на дороге с другим водителем, и тот открыл по нему огонь из травмата. К счастью, обошлось без серьезных повреждений.

В амплуа рэкетира актер не застрял, ведь позднее снялся в драме «Салют-7», комедиях «Дорогой папа» и «Батя». Особую роль в его жизни сыграл фильм «Левиафан», ведь во время работы над ним артист встретил главную любовь — Елену Лядову.

До сближения с коллегой звезда «Бумера» вел весьма бурную жизнь. Впервые Владимир женился в 18, но супруга в итоге ушла из семьи к его дяде. Во втором браке у актера родился сын Леонид, но из-за амбиций и желания Вдовиченкова перебраться в Москву союз рухнул. В столице артист съехался с бизнесвумен Натальей Давыдовой, однако отношения испортились на фоне развития карьеры мужчины.

В 2004-м Владимир перебрался к Ольге Филипповой, которая через год подарила ему дочку Веронику. О разладе заговорили, как раз когда стартовали съемки «Левиафана». В Каннах Вдовиченков уже вовсю ухаживал за Лядовой, и пресса выяснила, что с Филипповой он предварительно расстался. Когда именно начался роман, неизвестно, однако Ольга уверена, что если не Елена, то роковая картина развела ее с гражданским супругом.

Как бы то ни было, Вдовиченков и Лядова поженились и сразу же заслужили статус одной из самых красивых и скрытных пар российского шоу-бизнеса. Чуть ли не каждый год актрису подозревают в беременности, но слухи вызывают у нее лишь улыбку. Владимир отмечает, что стал по-настоящему счастливым рядом с избранницей и даже смягчился благодаря ее любви.

Андрей Мерзликин — Димон «Ошпаренный»

Криминальная драма принесла актеру и счастье, и горе, ведь в тот период многие его коллеги по «Бумеру» уехали работать над картиной «Связной» вместе с Сергеем Бодровым и погибли в Кармадонском ущелье. Поговаривали, что от отчаяния Мерзликин запил, но сам артист говорил, что это была не совсем депрессия.

«Знаете, такое ощущение, когда никто не звонит, ничего не происходит. Это очень давило. В итоге 21 февраля я угодил в серьезную автомобильную аварию. Мы упали прямо в Москву-реку, пробили лед, но каким-то чудом выжили. Мне запомнилось одно: когда вызвали МЧС, спасателей, полицейские сказали: «Ребята, вам сюда», — и показали на храм. Мы были первые, кто там выжил. Тогда я впервые осознанно побывал в храме и понял, что такое таинство первого причастия, первой исповеди. Это навсегда изменило мою жизнь», — делился Мерзликин в программе «Судьба человека» канала «Россия 1».

На счету артиста — более 125 ролей, а за образы из «Брестской крепости» и «Крика совы» он удостоился премий ФСБ. Справляться с забитым графиком актеру помогает супруга Анна: психолог, подарившая Мерзликину четверых детей, с блеском справляется с функциями директора звезды.

Максим Коновалов — Леха «Килла»

Роли преступников — «Килла» из Бумера и Клея из «Горячих новостей» — принесли актеру известность. В дальнейшем он играл в «Солдатах», «Убойной силе», «Глухаре», «Ищейке». Критики сетовали, что артист застрял в амплуа бандита, ведь перевоплощался в «плохого парня» и в сериале «Желтый глаз тигра», и в «Больших деньгах», и в проекте «За час до рассвета».

Сам Коновалов не слишком расстраивался из-за оценок экспертов и отсутствия званий, ведь главное, что он по-прежнему не выпал из обоймы и был востребован. Главным достижением Максим и вовсе считал семью: первый брак звезды быстро распался, зато второй, с педагогом Светланой Трубанчук, получился счастливым.

У пары родились трое детей, однако за первенца пришлось поволноваться: в детстве после прививки у Миши случился анафилактический шок, на несколько минут остановилось сердце. На фоне клинической смерти пострадал участок мозга, отвечающий за речь, поэтому ребенок не говорил до семи лет. «Мне пришлось поднять все связи, найти хороших врачей. На следующий год сын уже говорил и читал», — отмечал актер, чьи дети сейчас могут похвастаться крепким здоровьем.

Сергей Горобченко — Петя «Рама»

Еще до карьеры в кино Горобченко действительно имел связь с криминалом: участвовал в разборках бандитов как телохранитель. Опасная работа закончилась, когда спортсмен поступил в ЛГИТМиК и женился на Александре Флоринской. Вскоре у актеров появился сын Глеб, ради которого Сергей устроился и таксистом, и даже танцором в ночной клуб.

После окончания вуза артист попал в «Ленком», но из театра пришлось уйти из-за занятости в кино, захлестнувшей нашего героя благодаря славе «Бумера». Увязнуть в амплуа бандита актер боялся, так что на время уехал в США. Покорения Голливуда не случилось, зато на родине Горобченко завалили предложениями.

Брак актера с Флоринской рухнул, когда их сыну было пять. Актриса отмечала, что супруги оказались слишком разными, да и вообще ей сложно понять, почему они прожили вместе шесть с половиной лет. Но если Александра вскоре вступила в новые отношения, то Горобченко посчитал, что должен непременно найти избранницу, которую не стыдно будет представить Глебу и сделать своей второй женой.

Поиски идеала закончились, когда в 2003-м Горобченко увидел Полину Невзорову. Правда, за счастье пришлось побороться, ведь актриса тогда не была свободна. Только спустя пять лет любовная история завершилась свадьбой. Полина подарила мужу пятерых детей и стала ему опорой в трудный час: в минувшем мае

Для Яны Шивковой это была не первая работа в криминальной драме, ведь ранее она снималась в «Бригаде» и «Каменской». Позднее актрисе достались роли в сериале про Виолу Тараканову, «Любви из пробирки», «Истине в вине» и «Родных пенатах».

О личной жизни актриса говорить не любит, однако известно, что она давно обрела семейное счастье: вышла замуж за бизнесмена Павла Кротова. В соцсетях артистка появляется редко, и тем более бурно подписчики реагируют на ее посты.

Людмила Полякова — Собачиха

Актриса начала кинокарьеру еще в 60-х, а первую главную роль сыграла в 1970-м, в «Секретаре парткома». Театралы запомнили звезду по многочисленным спектаклям, ну а телезрители обратили внимание, что в последнее время она часто перевоплощается на экране во врачей: в «Земском докторе», «Вы все меня бесите».

Знахарку Полякова изобразила и в «Бумере». Собачиха не только выхаживала раненого Димона, но и напророчила четверке друзей смерть. Предсказание целительницы, к слову, полностью сбылось лишь в продолжении драмы.

Людмила Полякова была замужем дважды. Сперва артистка влюбилась в учившегося с ней в «Щепке» Василия Бочкарева. После свадьбы актрисе казалось, что они с Василием никогда не расстанутся, но союз рухнул: во многом из-за того, что у пары не получилось стать родителями.

В следующий раз звезда «Хозяйки детского дома» пошла под венец в 35, выйдя за молчаливого летчика, который заваливал всю ее квартиру букетами цветов. Этот союз тоже распался, но зато в нем на свет появился долгожданный сын Иван.

Позднее у актрисы случались яркие романы, один из которых едва не стоил ей жизни: когда Полякову бросил женатый режиссер, в отчаянии плачущая женщина выбежала на встречку. К счастью, звезду не сбили, и она по-прежнему радует зрителей ролями в кино и театре.

Алексей Ошурков — Сиплый

Главные герои вмешались в конфликт трех дальнобойщиков и устроили импровизированную «стрелку», во время которых избили персонажа Ошуркова. Оскорбленный водитель отомстил Димону, ранив его отверткой, что запустило новую цепочку печальных для бандитов событий.

Для Алексея Ошуркова эта роль была не первой, но значимой, ведь его стали чаще приглашать в кино. «Водитель для Веры», «Дальнобойщики» и «Сармат» не увеличили популярность среди публики, в отличие от «Солдат»: образ капитана Зубова полюбили зрители. Военную форму актер также примерил в «Штрафбате» и картине «Время собирать камни».

«Котовский», «Суд», «Угрюм-река» — актер участвовал во многих популярных проектах. Занятость на работе не мешала артисту уделять время семье: в 90-е Ошурков познакомился в поезде с психологом Ольгой, на которой вскоре женился. Пара вырастила двоих детей.

Анатолий Кощеев — Тормозной

Кризис 90-х заставил артиста сменить площадку на столярную мастерскую, ну а «Бумер» стал одним из первых фильмов, вернувших ему призвание. В отличие от Сиплого, герой Кощеева оказался добродушным и покладистым, чтобы избежать конфликта, он вполне был готов прогнуться под условия рэкетиров. Вот только остальные дальнобойщики не согласились на мир, так что ответили бандитам силой.

Как и Ошурков, Анатолий Кощеев обрел широкую известность благодаря «Солдатам»: он сыграл в сериале прапорщика Данилюка. Роль начальника склада принесла артисту приглашение в картину «Дылды»: режиссеру требовался правдоподобный завхоз.

Владимир Сычев — бандит Ералаш

В 20 артист занимался рэкетом, и однажды едва не погиб на «стрелке» вместе с товарищами: спас тот факт, что в день слета бандитов у Сычева был спектакль. Актера еще долго мотало между криминалом и искусством, пока он не развелся с первой женой и не встретил Алесю Великанову.

«Мы оба были несвободны. Получилось так, что ехали в компанию общих друзей, а меня попросили подбросить Алесю. Мы попали в аварию, в нас врезался автомобиль, и эта трагическая ситуация нас сблизила, и дружеские чувства переросли в нечто большее», — пояснял Владимир.

Алеся настояла на возвращении Сычева к актерству, и удачные роли посыпались одна за другой: эпизод в «ДМБ», бандит Ералаш в «Бумере». В дальнейшем криминальная тематика вновь проскользнула в сериале «Физрук», где Владимир сыграл Психа.

Удачно все складывалось и на личном фронте. В 39 актер впервые стал папой и сам перерезал пуповину, когда на свет появилась дочка Аня. Через два года семья пополнилась наследницей Машей. При этом Сычев отмечал, что мечтает о сыне, и будет счастлив, если Бог подарит его супругам.

Илья Любимов — Коля «Затон»

Актер играл в Театре юного москвича с 11 лет, ну а в кино впервые засветился уже после окончания режиссерского факультета ГИТИСа. Роль Коли «Затона» стала одной из стартовых в карьере артиста, узнаваемость же пришла к нему после «Не родись красивой».

Обычно Любимова вспоминают как звезду «20 сигарет» и «Неадекватных людей». Заметной получилась и роль психолога в «Отеле «Элеон». Интересно, что в этом сериале одну из ключевых героинь играет супруга Ильи Екатерина Вилкова.

Их история любви поражает: целый год актеры не вступали в интимную связь, чтобы первая брачная ночь действительно стала первой. Дело в том, что такую рекомендацию дал Илье духовник, благословивший пару на венчание.

Справедливости ради, Вилкова не была первой женщиной актера. Любимов признавался, что в молодости вел разгульный образ жизни, в котором нашлось место и наркотикам, и криминалу, и свободной любви. Однако обратившись к религии, Илья изменился, а в Екатерине увидел тот идеал супруги, о котором давно мечтал.

В 2012-м у пары родилась дочка Павла, а еще через два года на свет появился сын Петя. Как отмечала Вилкова, детей они «разделили»: актриса больше занималась воспитанием девочки, ну а Илья — мальчиком. Сам же Любимов видел секрет семейного счастья в том, что жена всегда прислушивалась к его мнению, ну а он полагался на ее интуицию при выборе кинопроектов.